12، 8 مليار ريال الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الأول

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها السعودية بنحو 12ر8 مليار ريال (16ر2 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4ر7 مليار ريال ( 96ر1 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 10 %.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” اليوم الأربعاء، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول أعلى مستوى في سبعة فصول، أي منذ الربع الثاني من 2021 التي شملت على صفقة أرامكو مع ائتلاف دولي بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 5ر46 مليار ريال (4ر12 مليار دولار).

باستثناء صفقة أرامكو، فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الجاري يعد الأكبر منذ الربع الثالث من .2015 خلال العام الماضي، جذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 6ر29 مليار ريال (9ر7 مليار دولار) خلال العام الماضي 2022، مقابل 3ر72 مليار ريال (28ر19 مليار دولار) خلال 2021، لتبلغ 9ر101 مليار ريال خلال العامين الأخيرين. إلى ذلك، تستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 % خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)، ليبلغ 388 مليار ريال (5ر103 مليار دولار) سنويا بحلول .2030