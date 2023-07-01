السعوديات يستقدمن 115سائقة أجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي



سجل عدد السائقات الأجنبيات في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي 115 سائقة، ضمن إجمالي العمالة المنزلية التي تم استقدامها إلى المملكة، ويأتي استقدام السائقات الأجنبيات للعمل لدى الأسر السعودية، بعد السماح للنساء بالقيادة منتصف عام 2018م.



و بلغ عدد العمالة المنزلية في المملكة نحو 3.64 مليون عامل بنهاية الربع الأول للعام الجاري 2023، وذلك بعد أن شهدت السوق دخول 39422 عاملا منزليا خلال ثلاثة أشهر.



ويقدر – بحسب ما نشره موقع صحيفة المرصد- عدد الخدم وعمال تنظيف المنازل في السعودية نحو 1.75 مليون خادمة وعاملة تنظيف منزلي.





وكشف تقرير لصحيفة الاقتصادية أن عدد العاملين في مهنة قيادة السيارات نحو 49.2 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، وبلغ عدد السائقين نحو 1.79 مليون سائق أجنبي، منهم 115 سائقة أجنبية تعمل في مجال قيادة السيارات.



كما بلغ عدد الحراس الذين يعملون في حراسة المنازل والعمائر والاستراحات نحو 22784 حارسا، منهم 12 امرأة، فيما يقدر عدد الممرضين الصحيين في المنازل 1671 ممرضا.

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