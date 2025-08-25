113 مليون ريال قطري قيمة عقد فريجنز” التابعة لـ “أعمال” بمشروع غاز مسال في رأس لفان

أعلنت شركة أعمال عبر مشروعها المشترك فريجنز لهياكل الصلب – الشرق الأوسط، عن فوزها بعقد بقيمة 113 مليون ريال قطري من شركة المقاولون المتحدون (CCG). يشمل العقد، الذي يمتد حتى يوليو 2027، أعمال التوريد، والتصنيع، والدهان لأنابيب منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة في حقل الشمال الجنوبي بمدينة رأس لفان. يُعدّ هذا العقد خطوة محورية لمساهمة فريجنز في دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة، وترسيخ مكانتها كمزوّد رائد لحلول الحديد الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. يتماشى المشروع مع خطط قطر الاستراتيجية لتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي المسال، في إطار رؤيتها الوطنية 2030. راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال أشار إلى ذلك قائلاً: “إن الفوز بهذا العقد الهام يعكس قوة وتنوع محفظة استثمارات مجموعة أعمال، ويؤكد ثقتنا في إمكانيات وخبرات شركة فريجنز وقدرتها على تنفيذ مشاريع نوعية وفق أعلى المعايير. نحن سعداء بمساندة فريجنز في هذا الإنجاز المهم الذي سيسهم في دعم قطاع الطاقة الحيوي في قطر، ونتطلع إلى تحقيق نتائج متميزة تُضاف إلى مسيرة نجاح المجموعة.” روب فريجنز، العضو المنتدب وشريك شركة فريجنز لهياكل الصلب – الشرق الأوسط أوضح قائلاً: “نحن فخورون بالمساهمة في مشروع الغاز الطبيعي المُسال في جنوب حقل الشمال، والذي يُعتبر واحداً من أهم مشاريع الطاقة في العالم. فريجنز تمتلك خبرات راسخة على مدى عقود في مجال الهياكل الفولاذية والصلب الصناعي، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة مع مجموعة المقاولون المتحدون ستُفضي إلى تنفيذ المشروع بنجاح وكفاءة عالية، وبما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية في قطاع الطاقة.” ويمثل هذا العقد ليس فقط إضافة نوعية لأنشطة فريجنز ومجموعة أعمال، بل أيضاً تعبيراً عن التزام الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطر بتعزيز التكامل الصناعي وتطوير القدرات المحلية، فضلاً عن المساهمة الفعالة في مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تُعزّز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال.

