ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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11.4 مليون مستفيد من التأمين الصحي في السعودية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تجاوز عدد المستفيدين من التأمين الصحي الخاص في السعودية الـ 11.4 مليون مستفيد بين مواطن ومقيم.

وبحسب تقرير الربع الثاني لمجلس الضمان الصحي، فإن عدد الموظفين المستفيدين بلغ أكثر من 7.9 مليون، والتابعين أكثر من 3.5 مليون.

وبين التقرير أن المجلس اعتمد 155 مقدمي خدمة رعاية صحية جدد، إضافة إلى تجديد اعتماد 906 مقدمي خدمات الرعاية الصحية خلال الربع الثاني.

وفي وقت سابق وافق  مجلس الوزراء السعودي على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، وفقا لقواعد تضعها لجنة تشكل برئاسة مجلس الضمان الصحي، وعضوية عدد من الجهات.

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