11 مليون مستفيد من التأمين الصحي في السعودية

بلغ حجم المستفيدين من التأمين الصحي بالمملكة 11.462 مليون مستفيد حتى الربع الثاني من العام الجاري وذلك وفقا لبيانات نشرة “ضمان” الصادرة عن مجلس الضمان الصحي.

و أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي د. ناصر الجهنيخلال لقاء مع برنامج “أسواق السعودية” على شاشة الإخبارية، أن هناك نموا في قطاع التأمين الصحي حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتبة من 25 مليار ريال في العام 2021 إلى 32 مليار ريال خلال العام 2022 وذلك نتيجة لزيادة المستفيدين من الضمان، مشيرا إلى أنه زاد حجم المستفيدين من الضمان الصحي وذلك من 73% خلال العام 2021 لتصل إلى 85% للعام 2022.

وأشار الجهني إلى أن التحول الرقمي من أهم محاور التحول بمجلس الضمان الصحي، ولفت إلى أن أحد أمثلة تلك التحولات كانت تنفيذ تطبيق منصة “نفيس” وهي منصة مختصة موحدة لجميع التعاملات التأمينية بالقطاع الخاص، مبينا أنه بدأ عمل هذه المنصة منذ شهر أبريل 2022 ووصلت التعاملات بالمنصة حتى الآن إلى نحو 150 مليون عملية.

وعن الازدواج التأميني أوضح الجهني أنه يعني وجود نسبة من المستفيدين يملكون أكثر من تأمين صحي، مشيرا إلى أن هناك لائحة نظامية منذ عام 2018 تقنن تلك الازدواجية.

وبين الجهني أنه خلال الربع الماضي تم نشر مؤشرات رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية التأمينية، ويراقب مجلس الضمان الصحي هذا المؤشر منذ عامين، ومضيفا أنه المجلس يعتزم نشر مؤشرات أكثر حين اكتمال البيانات للتمكن من مشاركتها مع شركات القطاع للاستفادة منها.

وأشار إلى أن هناك توقعات بنمو قطاع التأمين الصحي ويدفع ذلك النمو عدة عوامل منها زيادة عدد السياح بالمملكة وأعداد الحجاج والمعتمرين، ولفت إلى أن قرار التأمين للعمالة المنزلية سينعكس إيجابيا على القطاع.