11 مليار ريال سنويًا حجم قطاع الإعلانات السعودي  

قالت الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية “إسراء عسيري“، اليوم الخميس، إن حجم قطاع الإعلانات في المملكة يقدر بـ11 مليار ريال سنويًا وهو الأكبر في المنطقة.

ما هو تطبيق موثوق؟

وأضافت عسيري، في كلمتها بجلسة «مستقبل التشريعات في ظل تطور قطاع الإعلام» في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالرياض، إن ترخيص «موثوق» هو أحد مبادرات استراتيجية الإعلام وتوطين قطاع الدعاية والإعلان في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت «أن هدف موثوق هو تنظيم وضع الأفراد المتقدمين للمحتوى الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وسائل الإعلام السعودية في الماضي كانت ذات اتجاه واحد، لكن الآن كل فرد هو إعلامي وصانع محتوى».

أبرز ماجاء في كلمة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن البرنامج العلمي لـ #معرض_مستقبل_الإعلام المصاحب لفعاليات #المهرجان_العربي_للإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/vv9c3LoI49 — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) November 10, 2022

مسؤوليات هيئة الإعلام المرئي والمسموع

وأشارت إلى أن مسؤوليات الهيئة قد تغيرت مع التطورات التي حدثت مؤخراً في مجال الإعلام، مشيرة إلى أنَّ الهيئة هي المنظم لقطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية بما يشمله من مجالات مختلفة.

يذكر أن السعودية بدأت في الأول من أكتوبر الماضي تطبيق قرار هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، منع أي إعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي للأفراد بدون إصدار ترخيص «موثوق»، حيث يعتبر الترخيص إلزامياً لمزاولة الإعلانات للأفراد.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء بالرياض، فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الثانية والعشرين، الذي يُنظّمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بمشاركة ممثلين من الهيئات العربية المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والهيئات الإقليمية والدولية المشابهة، ونخبة من الفاعلين في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.

أرقام الهيئة | خلال شهر أكتوبر 101 محتوى للألعاب الإلكترونية تم تصنيفه وفسحه في الهيئة العامة الإعلام #المرئي_والمسموع pic.twitter.com/4gbhglC2X7 — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) November 7, 2022