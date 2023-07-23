أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن لجنة الإفلاس السعودية باشرت منذ الأول ذي الحجة الماضي (19 مايو/أيار 2023) 11 طلباً لتسوية وقائبة من الإفلاس لشركات ومؤسسات في دعاوي تصفيات مالية وإدارية أمام المحاكم التجارية في العاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية والدمام شرق المملكة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” اليومية، نقلاً عن مصادر، أن نشاط الشركات التي صدرت لها أحكام بافتتاح إجراءات التصفية ضمنت نشاطاً رياضياً وأخر للتمور ومقاولات وتجارة ومجال المأكولات.

وتهدف إجراءات الإفلاس إلى استمرار النشاط في إجراءات إعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية وتعظيم العائد على الدائنين في إجراءات التصفية، ولتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه لمعاودة نشاطه مع مراعاة حقوق الدائنين.

وحددت لجنة الإفلاس الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينيين بمبلغ 50 ألف ريال (13.335 دولار).