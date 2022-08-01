جوائز للعاملين في قطاع المقاولات ضمن مبادرة لتكريم التميّز

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن اطلاق النسخة الثانية من مبادرة جوائز التميّز في قطاع المقاولات لعام 2022، التي تهدف إلى تعزيز ازدهار القطاع وتطوير الكفاءات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية في الإبداع والابتكار من خلال تكريم ودعم المتميزين من الأفراد والمنشآت في مجال البناء والتّشييد.

وسيتنافس العاملون في القطاع على 11 جائزة هي: أفضل مقاول تشييد، أفضل مقاول في خدمات التعدين، أفضل مقاول في تقديم خدمات للمباني وتجميل المواقع، أفضل مقاول في جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها، أفضل مشروع، أفضل شركة استشارية، أفضل مصنع، أفضل ابتكار، أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفضل قائد، وأفضل قائدة.

كما خصّصت الهيئة ثلاث جوائز منفصلة تشمل العقود النموذجية، وبرامج الأكاديمية، والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف حثّ المقاولين على الاستفادة من خدمات الهيئة، وتنظيم القطاع، وتطوير العاملين فيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر أنّ المبادرة، كباقي مبادرات الهيئة كافة، تأتي تأكيداً على أهمية الدور الحيوي والتنموي الذي يقوم به قطاع المقاولات كثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة وهو ما يسهم في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.