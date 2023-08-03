أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكثر من 11 ألف وحدة سكنية كما وفرت أكثر من 3 آلاف وحدة لمستفيدي الإسكان التنموي خلال النصف الأول لعام 2023م.

حيث كشفت الوزارة، ممثلة في وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عن توفير أكثر من (3182) وحدة سكنية، والتعاقد على نحو (11426) وحدة سكنية أخرى، ضمن جهود الوزرة لتوفير السكن الملائم لمستفيد الإسكان التنموي.

ووفرت الوزارة (3182) وحدة سكنية من بينها (1081) وحدة باستخدام تقنية البناء، موزعة على 13 منطقة بالمملكة، حيث تم توفير (1288) وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، و(305) وحدة في منطقة الرياض، و(300) وحدة في المنطقة الشرقية، كما تم توفير (616) وحدة سكنية في منطقة جازان، و(299) وحدة في عسير، و(105) وحدة في نجران، و(88) وحدة في القصيم.

وشهدت منطقة المدينة المنورة توفير (52) وحدة سكنية، و(37) وحدة سكنية أخرى في منطقة الحدود الشمالية، بينما تم توفير (25) وحدة في منطقة تبوك، و(25) وحدة في منطقة الباحة، و(22) وحدة سكنية في حائل، و(20) وحدة في منطقة الجوف.

وبلغ عدد الوحدات المطلقة كمشاريع جديدة تم التعاقد عليها خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف مناطق المملكة نحو (11426) وحدة سكنية، من بينها (4130) وحدة باستخدام تقنية البناء، حيث تم التعاقد على (5559) وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، و(1483) وحدة في منطقة الرياض، و(742) وحدة في المنطقة الشرقية، و(516) وحدة في منطقة جازان، و(313) وحدة في عسير، و(83) وحدة في نجران، و(870) وحدة في القصيم.

كما بلغت عدد وحدات الإسكان التنموي المتعاقد عليها في منطقة المدينة المنورة نحو (1013) وحدة سكنية، و(182) وحدة سكنية في منطقة الحدود الشمالية، بينما بلغت عدد الوحدات المتعاقد عليها في منطقة تبوك نحو (490) وحدة سكنية، و(144) وحدة في منطقة الباحة، و(31) وحدة سكنية أخرى في منطقة الجوف.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستهدف من خلال برنامج الإسكان التنموي توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي البرنامج، وتنويع الخيارات السكنية بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في مختلف مناطق المملكة، لتمكين المستفيدين من الحصول على المساكن الملائمة التي تلبي تطلعاتهم ورغباتهم.