11 ألف موظف تسرحهم ميتا، الشركة الأم لـ فيسبوك

أعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا” المالكة لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتطبيقي “واتساب” للمراسلات و”انستغرام” لنشر الصور والفيديوهات، الأربعاء، أنه سيتم تسريح 13% من الموظفين أي أكثر من 11 ألف موظف.

وكتب مارك زوكربيرغ في رسالة موجهة للموظفين:

“اليوم أشارك بعضاً من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ “ميتا. لقد قررت تقليل حجم فريقنا بنحو 13% وترك أكثر من 11 ألف من موظفينا الموهوبين يرحلون. نتخذ أيضاً عدداً من الخطوات الإضافية لنصبح شركة أكثر رشاقة وفعالية من خلال خفض الإنفاق التقديري وتمديد تجميد التوظيف لدينا حتى الربع الأول”.

تراكمات أوصلت إلى القرار

وتأتي عمليات تسريح الموظفين بعد توقعات بأن أرباح الربع الرابع من العام الحالي ستكون مخيبة ما أخاف المستثمرين وتسببت في هبوط سعر سهم الشركة بنسبة 20% تقريباً.

في نهاية أيلول/سبتمبر، قالت الشركة إن عدد موظفيها حول العالم يفوق 87 ألف موظف.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، أعلنت الشركة أنها خسرت في اليوم السابق 89 مليار دولار من قيمتها السوقية أي ما يقارب 25%.

تراجعت أرباح “فيسبوك” في الربع الثالث من 2022، إلى 4.4 مليارات دولار بالمقارنة مع 9.2 مليارات دولار للفترة نفسها العام الماضي

تراجعت أسهم “ميتا” بنسبة 73% هذا العام، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016.

واجه “فيسبوك” وانستغرام” وواتساب في الأشهر الماضية العديد من المشاكل التقنية خلال العام الجاري

قامت “ميتا” في آب/أغسطس الماضي بتسريح 60 موظفاً تم اختيارهم “ عشوائيًا ” بواسطة خوارزمية

نتائج الربع الثالث

وكان المستثمرون قلقين بشأن ارتفاع تكاليف ومصاريف “ميتا”، التي قفزت بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 22.1 مليار دولار.

في حين انخفض إجمالي مبيعات “ميتا” بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 27.71 مليار دولار والدخل التشغيلي بنسبة 46% إلى 5.66 مليار دولار.