ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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25 ألف وافد تم إبعادهم من الكويت

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أبعدت الكويت حوالي 25 ألف وافد من بداية يناير حتى 19 أغسطس 2023، بمعدل 108 مقيمين يتم إبعادهم من الدولة يومياً، بحسب صحيفة القبس.

وقال مصدر أمني للصحيفة، أن هؤلاء الوافدين أبعدوا إدارياً لأسباب عدة ابرزها:

مخالفة قوانين الإقامة والعمل.

تورطهم في تعاطي وترويج المواد المخدرة.

التسول، وارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بأمن البلاد.

وأشار إلى أن من بين المبعدين إدارياً للمصلحة العامة 10 آلاف امرأة تجاوزن القانون وارتكبن مخالفات.

وأكد أن “الداخلية” أعدت خطة أمنية لضبط 100 ألف مخالف متوارين عن الأنظار في المناطق، وستنطلق الحملات المكثفة لضبطهم، في إطار النفضة الشاملة لتنقية البلاد من جميع المخالفين.

وأضاف المصدر أن عدد المبعدين مرشح لتخطي حاجز الـ35 ألفاً بنهاية 2023، ولفت إلى ضبط عشرات المروجين والمتعاطين خلال الأسبوع الماضي وأحيلوا إلى سجن الإبعاد.

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