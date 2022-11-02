105,8 مليار دولار قيمة 30 علامة تجارية سعودية واماراتية بارتفاع 110%

كشف تصنيف كانتر براندز لأبرز العلامات التجارية العالمية من حيث القيمة عن نجاح العلامات الإماراتية والسعودية الرائدة في مضاعفة قيمتها الإجمالية خلال العامين الماضيين، حيث سجلت وتيرة نمو تخطت جميع العلامات العالمية الأخرى. وارتفع تصنيف كانتر براندز لعام 2022 لأبرز 30 علامة تجارية سعودية وإماراتية من حيث القيمة بنسبة 110% إلى 105,8 مليار دولار، بفضل الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والجهود المبذولة للتنويع الاقتصادي في الدولتين. وحققت الدولتان معدل نمو يتخطى بشكل كبير السوق التالية لهما في التصنيف وهي الهند، والتي حققت نمواً بنسبة 82% في قيمة العلامات التجارية على مدى العامين الماضيين.

وتصدرت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في التصنيف، حيث نجحت في رفع قيمتها إلى 16 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها +66%. واستفادت الشركة من نشر شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G والتنويع الكبير في عروضها لتشمل المدفوعات الرقمية والخدمات الترفيهية. كما اعتمدت الشركة استراتيجية تَجرّأ التي تشمل التوسّع والتجديد والرقمنة والتسريع، لرسم توجهاتها المستقبلية وتسريع وتيرة تحولها. وأصبحت شركة المدفوعات الرقمية السعودية إس تي سي باي أول بنك رقمي في المملكة العربية السعودية في يونيو 2021.

وتأتي مجموعة اتصالات، التي تنشط في قطاع الاتصالات، في صدارة العلامات الإماراتية بقيمة 11.8 مليار دولار أمريكي، حيث أطلقت مؤخراً هويتها المؤسسية الجديدة تحت اسم e&، بما ينسجم مع مكانتها بوصفها مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية رائدة تساهم في تعزيز المجتمعات الرقمية.

كما شغلت منصة جاهز لتوصيل طلبات المطاعم المرتبة الـ 18 في التصنيف بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي، بفضل التوسع نحو مدن وفئات جديدة وإنشاء أسواق جديدة بالتعاون مع تجار تجزئة البقالة والمواد غير الغذائية. كما أطلقت المنصة علامة بِك، منصة التجارة المباشرة، التي تتيح للتجار المحليين فرصة الوصول إلى مزيد من المستهلكين. وأُدرجت جاهز في وقت سابق من العام الجاري في السوق المالية السعودية (تداول)، لتصبح أول شركة ناشئة تطرح أسهمها للتداول العام في المملكة العربية السعودية.

ونجحت علامات تجارية جديدة في دخول التصنيف، بما في ذلك البنك الأهلي السعودي والذي حل في المرتبة الثانية بقيمة 15.9 مليار دولار أمريكي، ويُعد ثمرة الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية؛ وشركة الدار العقارية والتي جاءت في المرتبة الـ 22 بقيمة 725 مليون دولار أمريكي؛ ومصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الـ 29 بقيمة 457 مليون دولار أمريكي. ووصلت شركة إعمار العقارية، الرائدة في بيع العقارات بالتجزئة، إلى المرتبة العاشرة بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، حيث سجلت نمواً بواقع 67% في قيمة علامتها التجارية منذ عام 2020، ونجحت في تعزيز مكانتها بفضل تطويرها مجموعة من المشاريع المبتكرة والمتميزة على مستوى المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أمول جاتي، المدير الإداري لقسم تحليلات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى كانتر: “تُعد العلامات التجارية القوية ركيزة تحقيق النمو، والذي يتطلب الكثير من التخطيط. وحرصت الشركات التي حسّنت مراكزها ضمن تصنيفنا الحالي على زيادة قيمتها، من خلال تسليط الضوء على خدماتها ومنتجاتها الفريدة والتركيز عليها. ويأتي تميز العلامات التجارية عن طريق التوسع نحو أصناف جديدة وتوسيع حضورها وتوفير القيمة المضافة للعملاء. وبرز هذا النهج بقوة لدى العلامات التجارية في مختلف فئات تصنيف كانتر براندز لهذا العام”.

دخول شركات جديدة إلى التصنيف

يُسلّط تصنيف العلامات التجارية الضوء على توسع اقتصادي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، في ظل دخول شركات جديدة إلى التصنيف من قطاعات نمط الحياة والخدمات المصرفية والعقارات، عدا عن نمو العلامات المتخصصة في مجال السفر بعد نهاية أزمة كوفيد-19. واستأثر قطاع الخدمات بالحصة الأكبر من النمو، حيث استحوذ قطاع الخدمات المصرفية على نسبة 47% من القيمة الإجمالية لأبرز 30 علامة تجارية من حيث القيمة بعد نموها بنسبة 187% في إجمالي قيمة هذه الفئة.

وسجلت شركات الخدمات المصرفية السعودية وتيرة النمو الأسرع في تصنيف عام 2022، مع تحقيقها نمواً من ثلاث خانات، مثل مصرف الراجحي الذي حل في المرتبة الثالثة بقيمة 15.8 مليار دولار أمريكي ونمو بنسبة 234%؛ وبنك البلاد في المرتبة الـ 16 بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي ونمو بنسبة 211%؛ ومصرف الإنماء في المرتبة الـ 14 بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي ونمو بواقع 139%. كما عزز البنك الأهلي السعودي رصيد القطاع المصرفي مع دخوله التصنيف للمرة الأولى وحل في المرتبة الثانية مع وصول قيمة علامته التجارية إلى 15.9 مليار دولار أمريكي. كما سجل قطاع الخدمات المصرفية الحضور الأكبر بين العلامات الإماراتية، بفضل العلامات المحلية الرائدة، مثل بنك أبوظبي الأول الذي حلّ في المرتبة الخامسة بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي)؛ وبنك أبوظبي التجاري، في المرتبة الـ 19 بقيمة 1 مليار دولار أمريكي؛ وبنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الـ 20 بقيمة 904 مليون دولار أمريكي؛ وبنك دبي الإسلامي في المرتبة الـ 26 بقيمة 619 مليون دولار أمريكي. وحققت هذه المصارف نمواً لافتاً بنسبة 97% و%94 و39% و96% على التوالي، منذ إطلاق التصنيف للمرة الأولى في عام 2020.

ويعكس التقدم في تصنيف العديد من الشركات من مختلف القطاعات، بما في ذلك العقاري، نجاح الرؤية الاستثمارية طويلة الأمد التي اعتمدتها الحكومات في الدولتين، مثل مدينة نيوم المستدامة في المملكة العربية السعودية وجهود دولة الإمارات لتكون مركزاً رائداً للثقافة والفنون في المنطقة. وعزّز هذا الاستقرار جاذبية المنطقة أمام المستثمرين الأجانب لإطلاق مزيد من الاستثمارات التي تساهم في رسم آفاق اقتصادية إيجابية تبشر بمستقبل واعد للشركات والعلامات على حدٍّ سواء.

وتلعب السياحة دوراً محورياً في تعريف المستهلكين من جميع أنحاء العالم بالعلامات المحلية في المنطقة، مع العديد من وجهات الجذب الجديدة، بما فيها عالم وارنر براذرز، المنتزه الترفيهي في أبوظبي ومشروع أمالا ريفيرا الشرق الأوسط، واللّذين من المتوقع مساهمتهما في استقطاب ملايين السياح إلى المنطقة.