1000 ثري بينهم سعوديين ومصريين ستغلق حساباتهم في بنك إتش إس بي سي HSBC

أبلغت وحدة لبنك إتش إس بي سي HSBC للخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا أكثر من 1000 من عملائها وبينهم من تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار ومنهم سعوديين ومصريين ولبنانيين وقطريين، بإغلاق حساباتهم واستكمال التخارج منها في غضون 6 أشهر مع تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة. ولفتت المصادر إلى أن بعض هؤلاء العملاء تلقوا إخطارات، على أن يتسلموا خلال الأشهر المقبلة خطابات رسمية توضح إجراءات إغلاق الحسابات، وتوصيهم بإمكانية تحويل أموالهم إلى ولايات قضائية أخرى. وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أوضح البنك أن “إتش إس بي سي” أعلن في أكتوبر الماضي عن خطة لإعادة هيكلة المجموعة بهدف تسريع وتيرة التنفيذ الاستراتيجي، و”يأتي تطوير التركيز الاستراتيجي لبنكنا الخاص في سويسرا كجزء من هذه الخطة”. يأتي ذلك مع خضوع الوحدة لرقابة مستمرة من هيئة الرقابة المصرفية السويسرية “فينما” (Finma)، التي رصدت تقصيراً في تطبيق وحدة الخدمات المصرفية لإجراءات العناية الواجبة على حسابات مرتفعة المخاطر مملوكة لشخصيات قد تتعرض لمخاطر سياسية. وخضعت الوحدة السويسرية الخاصة التابعة لـ”إتش إس بي سي” لتحقيق سويسري حول شبهات غسل أموال مرتبطة باختلاس مزعوم لمئات ملايين الدولارات من جانب رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي. وسبق أن أصدرت هيئة الرقابة المصرفية السويسرية في العام الماضي أمراً يمنع بنك”إتش إس بي سي” من التعامل التجاري مع من يصنف ضمن فئة البارزين سياسياً أو من يشغل مناصب عامة قد تجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الفساد. كما ألزمت الهيئة البنك بتعيين مدقق خارجي لإجراء مراجعة شاملة للأنشطة ذات الصلة. ويصنّف البنك العملاء الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون فرنك سويسري (124 مليون دولار) بأنهم ذوو مخاطر مرتفعة، مع أخذ عوامل إضافية مثل بلد الإقامة والجنسية في الاعتبار.

