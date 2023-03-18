حققت الجامعات الناطقة بالانكليزية في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا قرابة 100 مليار دولار، في مستويات الذروة لعام 2019 ، عندما سافر حوالي 5.5 مليون طالب على مستوى العالم للخارج للدراسة ، ويتوقع أن يتضاعف الرقم بحلول العام 2030 لكن تلك الجامعات تنظر إلى خيار افتتاح فروع لها في الدول التي يأتي منها أغلب الطلاب الدوليين بحسب تقرير لبلومبرغ.

ويشير التقرير إلى سعي محموم لتلك الجامعات لاستعادة مستويات ما قبل الجائحة في أعداد الطلاب الدوليين، ففي عام 2019 بلغ إجمالي عوائد الطلاب الأجانب في قطاع التعليم 26.9 مليار دولار لأستراليا ، و 30.8 مليار دولار للمملكة المتحدة و 44 مليار دولار للولايات المتحدة في العام الدراسي 2018/19. وتتوقع مؤسسة الأبحاث الأكاديمية نافيتاس Navitas أنه سيكون هناك ما يصل إلى 9.5 مليون طالب يسافرون إلى الخارج للدراسة بحلول عام 2030.

وعانت الجامعات من جائحة كوفيد 19 عندما أغلقت الحدود ، واضطرت الجامعات في جميع أنحاء العالم لمواجهة أزمة كبيرة في أداءها المالية بسبب طريقة عملها أي الاعتماد على الطلاب الدوليين لدعم الإيرادات. بعد مرور ثلاث سنوات ، لم يُظهر القطاع أي بوادر للحد من هذا الاعتماد. بدلا من ذلك ، تم مضاعفتها. تأتي إعادة فتح أبواب الصين ومطالبة أي طالب يسعى للحصول على درجات علمية في جامعات أجنبية بالعودة إلى الحضور في الفصل الدراسي وسط سباق متصاعد بين الدول الناطقة باللغة الإنجليزية لجذب الطلاب الدوليين.

في أستراليا ، حيث يمثل التعليم رابع أكبر صادرات ، عاد أكثر من 28 ألف صيني إلى الجامعات الشهر الماضي ، مع وجود 35 ألفًا آخرين من حاملي التأشيرات من الصين ما زالوا مؤهلين للسفر والدراسة. هذا بالإضافة إلى 746000 طالب وطالبة دوليين مسجلين في العام الماضي ، حيث تتوقع المؤسسات الكبرى عودة الأرقام إلى مستويات ما قبل كوفيد 19 في وقت مبكر من عام 2025. كما شهدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا انتكاسة سريعة. قال جون تشيو ، الرئيس العالمي للرؤى والتحليلات في نافيتاس ، مزود خدمات التعليم في أستراليا: “لقد شهدنا تعافيًا على شكل حرف في V في جميع المجالات”. وقال إنه مع تراجع التمويل الحكومي للتعليم العالي عبر الاقتصادات المتقدمة ، “تحتاج الجامعات إلى تعويض هذا النقص” وتكثف المنافسة لجذب الطلاب الأجانب. أدى الوباء إلى قلب سوق الطلاب الدوليين بمليارات الدولارات على مستوى العالم. انخفضت معدلات الالتحاق الجديدة بالولايات المتحدة بنسبة 46٪ في 2020/21 حيث قام العديد من الطلاب الأجانب بتأجيل خطط دراساتهم الأكاديمية أو إيقافها مؤقتًا ، وفقًا لجولي باير ، المتخصصة في الأبحاث في معهد التعليم الدولي في نيويورك.

في أستراليا ، تقول النقابات إن رواتب الموظفين خفضت بنسبة تصل إلى 15٪ في عام 2020 ، بينما تُظهر الأرقام الحكومية أن القوى العاملة في التعليم العالي تراجعت بنسبة 8.3٪ من عام 2020 إلى عام 2021. حرصًا على تجنب مثل هذه الكبوات، تحاول الجامعات تحصين نماذج أعمالها في المستقبل.

أسواق وفروع جديدة

وتسعى أستراليا لتقليض اعتمادها على الصين ، معلنةً عن شراكة تعليمية جديدة مع الهند هذا الشهر ستسهل الاعتراف بالدرجات التي حصل عليها كل منهما. ستنشئ جامعة ديكين فرعًا لها في الهند – وهي استراتيجية مشتركة خففت من تأثير عمليات إغلاق الحدود التي يسببها الوباء. تعد الجامعات الأمريكية والبريطانية هي الأكثر نشاطًا في فتح فروع جامعية في الخارج ، حيث تمثل حوالي ثلث هذه الترتيبات في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لفريق أبحاث التعليم عبر الحدود. جامعة نيويورك ، على سبيل المثال ، لديها أيضًا حرم جامعي يمنح درجات علمية في أبو ظبي وشنغهاي. قال جوش تيلور ، نائب المستشار المساعد للبرامج العالمية وخدمات التنقل ، إن التسجيل الدولي “ظل قويًا جدًا” طوال الوباء في إطار برنامج يسمح للطلاب بالدراسة في حرم جامعة نيويورك أو مراكزها في بلدانهم الأصلية. لقد كان snapback أسرع مما توقعه كثيرون ، حيث شهدت العديد من الجامعات الأمريكية الرائدة بالفعل تسجيل الطلاب الدوليين الجدد في مستويات ما قبل كوفيد.

وفي الوقت نفسه ، حققت المملكة المتحدة هدفها لعام 2030 باستضافة 600 ألف طالب دولي قبل عقد من الزمن ، وفقًا لغريف رايان ، مستشار سياسات التنقل العالمي في جامعات المملكة المتحدة الدولية. في أستراليا ، التي شهدت تدفقًا يقدر بـ 143000 طالب دولي الشهر الماضي ، هناك ارتياح واضح لأن قيود التعلم عبر الإنترنت قد انتهت.

تقول جوي شو ، طالبة دراسات عليا في القانون من بكين بجامعة التكنولوجيا في سيدني: “يمكن التعلم فيما بين الطلاب والمدرسين بشكل أفضل من خلال التعلم الحضوري أي وجهًا لوجه”. “نعلم جميعًا أن التعلم وجهًا لوجه يمنحنا أفضل نتائج وتحصيل أكاديمي.” الفوائد الاقتصادية واضحة أيضا.

عوائد عالية

في مستويات الذروة لعام 2019 ، عندما سافر حوالي 5.5 مليون طالب على مستوى العالم للخارج للدراسة ، بلغ إجمالي صادرات التعليم 26.9 مليار دولار لأستراليا ، و 30.8 مليار دولار للمملكة المتحدة و 44 مليار دولار للولايات المتحدة في العام الدراسي 2018/19. تتوقع نافيتاس أنه سيكون هناك ما يصل إلى 9.5 مليون طالب يسافرون إلى الخارج للدراسة بحلول عام 2030. ومع ذلك ، يشعر الاقتصاديون في أستراليا بالقلق من أن التدفق الأخير له مخاطر سلبية. وقالت مادلين دونك الخبيرة الاقتصادية في بنك أنز ANZ “التضخم موضوع ساخن في الوقت الحالي.” “سينفق كل هؤلاء الطلاب الأموال أثناء وجودهم هنا في أستراليا في المقاهي والمطاعم ودور السينما ، وسيؤدي ذلك إلى التضخم في قطاع الخدمات العامة.” كما يؤدي إلى تفاقم أزمة الإيجارات في مدن مثل سيدني ، حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير. تقول إنولي سباسينغ، وهي طالبة سريلانكية تكمل شهادتها العلمية في جامعة نيو ساوث ويلز: “يدفع بعض أصدقائي في الواقع حوالي 600 دولار أسترالي (400 دولار أمريكي) في الأسبوع لإيجار استوديو ، وهو أمر لا يصدق”. “وهذه فقط للشقق العادية والبسيطة فعليا.”

القوى العاملة

يضيف ارتفاع معدلات التحاق الطلاب الدوليين بالجامعات ضغطًا على القوى العاملة المحدودة في التعليم العالي ، والتي لم تتعاف بعد من تخفيضات الوظائف الناجمة عن الوباء. في جامعة سيدني ، نظم الموظفون المنخرطون في مفاوضات الأجور عدة أيام من الإضرابات منذ بداية عام 2022. وكان آخرها في 9 مارس عندما شكل مئات الموظفين صفوف اعتصام عند المداخل الرئيسية للجامعة. قال داميان كاهيل ، الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم العالي: “تحتاج الجامعات إلى الاستثمار في توفير الموارد للموظفين حتى يتمكنوا من أداء وظائفهم بشكل صحيح”. “غالبًا ما لا يتم دعم الأشخاص المكلفين بتدريس مجموعات كبيرة من الطلاب الدوليين بشكل جيد للقيام بذلك.” وفقًا لـ تشيو في مؤسسة نافيتاس ، سيكون تحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية وتجربة الطلاب الشاملة أمرًا بالغ الأهمية حيث تواصل الجامعات بمبادراتها ضمن جهود التعافي من الوباء. وقال: “الخطر الأكبر هو الشعور وكأن التعليم أصبح سلعة إلى حد ما ، بدلاً من أن يكون استثمارًا لمرة واحدة في العمر”.