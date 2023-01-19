100 درهم، زيادة رسوم الهوية الإماراتية والإقامة

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ زيادة على رسوم تأشيرات الزيارة والإقامة وإصدار الهوية.

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ (ICP) أن خدماتها تخضع الآن لزيادة قدرها 100 درهم. أكد أحد وكلاء الخدمات أكد الزيادة قائلا: “هناك رسوم إضافية لجميع خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فيما يتعلق الرسوم الجديدة وقدرها 100 درهم لكل خدمة”. سيتم تطبيق ارتفاع الأسعار على الخدمات بما في ذلك بطاقة الهوية الإماراتية وتأشيرات الإقامة وتأشيرات الزيارة. وأعلنت بعض الشركات السياحية عن هذه الزيادات في خدماتها للسياحة الذين تصدر لهم تأشيرات زيارة.

الكلفة الجديدة لكل من الهوية الإماراتية والتأشيرة

الهوية الإماراتية (حسب عدد السنوات للتجديد والإصدار)

الكلفة السابقة 270 درهم

الكلفة الجديدة 370 درهم

تأشيرة زيارة لشهر

الكلفة السابقة 270 درهم

الكلفة الجديدة 370 درهم

كما ارتفعت رسوم خدمات الهيئة الأخرى بمقدار 100 درهم. ويأتي ذلك بعد تغييرات في نظام التأشيرة مع بداية العام الجاري حيث تم إيقاف تمديد تأشيرة الزيارة ضمن الدولة مما يستدعي الخروج والعودة لتمديد الزيارة. لكن يمكن للسياح الاستفادة من نظام تبديل التأشيرة في ذات اليوم من خلال شركات السفر والسياحة.