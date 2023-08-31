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Posted inأخبار أريبيان بزنس

100 ألف دولار أمريكي لبعض الشركات الناشئة في دبي

تنتهي مرحلة تقديم الطلبات النهائية في 1 سبتمبر 2023
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مدينة دبي
مدينة دبي

دخل مركز دبي للسلع المتعددة وشركة TDeFi– الحاضنة الدولية لتقنيات الويب 3 والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية – المرحلة النهائية من عمليات التسجيل للمجموعة الثانية من حاضنة الشركات الناشئة في دبي في مجال تقنيات الويب 3 في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

دعم الشركات الناشئة في دبي

ستحصل جميع الشركات المتقدمة على إرشادات وخدمات ذات أولوية من مركز دبي للسلع المتعددة ليتم تأسيسها رسمياً في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة من الشركات الناجحة على سيولة بقيمة 100,000 دولار أمريكي من  TDeFi بشرط استيفاء الشروط والمعايير. سيتم الانتهاء من استقبال الطلبات في 1 سبتمبر 2023.

ويركز البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أسابيع على تعزيز الخبرات، بما في ذلك تحسين استراتيجيات الأعمال وضمان الامتثال فيما يتعلق بتقنيات الويب 3 والتسويق. وسيتوج برنامج مسرّع الأعمال بفعالية لجمع التبرعات تركّز على رأس المال الاستثماري، مما يؤدي في النهاية إلى جلب موجة جديدة من أعمال الويب 3 المبتكرة إلى إمارة دبي. وتأتي الدفعة الثانية بعد الجولة الأولى الناجحة في شهر مارس الماضي، والتي تخرجت فيها 15 شركة تعمل في مجال الويب 3 من برنامج مسرّع الأعمال بنجاح.

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