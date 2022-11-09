سامر باطر by سامر باطر

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10.3 مليار دولار لبرنامج “نوفي” للمشروعات الخضراء في مصر

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية أن برنامج “نوفي”، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

من هم شركاء التنمية؟

  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
  • بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة إنفيست انترناشيونال الهولندية.
  • وزارة الدولة لشئون الطاقة بالمملكة المتحدة.
  • وزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا.
  • صندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي.
  • الاتحاد الأوروبي.
  • الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
  • بنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، مفصلة كالتالي:

  • 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة
  • ·       1.35 مليار دولار لقطاع المياه
  • ·       3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وأعلنت الوزارة في بيان منفصل توقيع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من “شركاء التنمية” في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة.

ic.gov.eg/ar/news/776

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...