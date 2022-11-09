10.3 مليار دولار لبرنامج “نوفي” للمشروعات الخضراء في مصر

أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية أن برنامج “نوفي”، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

من هم شركاء التنمية؟

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة إنفيست انترناشيونال الهولندية.

وزارة الدولة لشئون الطاقة بالمملكة المتحدة.

وزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا.

صندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي.

الاتحاد الأوروبي.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

بنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

شهدها دولة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالجناح المصري ضمن فعاليات مؤتمر المناخ #COP27



??? وزارة التعاون الدولي تُعلن نتائج جهود حشد التمويلات الإنمائية المُيسرة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"و"نُوَفِّي+" https://t.co/RTpgq8fyUm #مصر #نوفي pic.twitter.com/pcPJcOTg2i — Ministry of International Cooperation ?? (@MOICEgypt) November 8, 2022

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، مفصلة كالتالي:

10 مليارات دولار لقطاع الطاقة

· 1.35 مليار دولار لقطاع المياه

· 3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وأعلنت الوزارة في بيان منفصل توقيع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من “شركاء التنمية” في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة.

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