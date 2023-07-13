10 ملايين دولار، تمويل جديد تجذبه منصة بلوك تريد

نجحت منصة بلوك تريد Blocktrade بتأمين استثمار محتمل قدره 10 ملايين دولار أمريكي من ” ABO Digitalأي بي أو ديجيتال ” باعتبارها شريك التمويل الاستراتيجي لعملتها الرقمية الخدمية BTEX.

وتعتبر Blocktrade منصة رائدة لتداول العملات الرقمية وتقدم تجربة تداول بطابع الألعاب وتجمع بين تقنيات البلوك تشين وأسس الألعاب لتقديم تجربة تداول سلسة وغامرة للأصول الرقمية.

ويقدم التزام التمويل من ” أي بي أو ديجيتال ABO Digital ” قيمة مضافة لمستخدمي منصة Blocktrade ، ويتيح لهم متابعة إطلاق المنتجات الرقمية الجديدة إلى جانب طيف من المزايا المحسنة. وسيدعم هذا الاستثمار تطوير تقنيات جديدة وسباقة، وسيزود المستخدمين بتجارب غنية وأكثر تميزاً ضمن سوق أصول الألعاب الرقمية. وإضافة لذلك، سيمكن هذا التمويل المنصة من توسيع قاعدة مستخدميها، واستقطاب أبرز مطوري الألعاب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي سترتقي بخدماتها بالمجمل.

وفي هذا السياق، قال كريستيان نيدرمولر الرئيس التنفيذي لمنصة Blocktrade: “تتوج شراكتنا مع ’إي بي أو‘ نقلة نوعية في قطاع الأصول الرقمية. ونفخر بتصدر مشهد الابتكار في هذا القطاع، ليس على مستوى المنتجات والاستراتيجية فحسب، بل كذلك ضمن مجال التمويل المؤسسي. ولاشك أن هذا التعاون يمثل إنجازاً لافتاً ضمن رحلة منصتنا الطموحة”.

من جانبه قال أمين نجاي، الرئيس التنفيذي لشركة “إي بي أو ديجيتال“: “يسعدنا تقديم دعمنا لمنصة Blocktrade في إطار مساعيها لرسم ملامح جديدة لسوق أصول الألعاب الرقمية عقب إطلاق عملتها الرقمية التي تحمل الرمز BTEX. ويمثل التزامنا بتمويل المنصة دلالة على ثقتنا العالية بنموذج أعمالها ورؤيتها وإمكاناتها، ويسلط الضوء على سعينا الدؤوب لدفع عجلة الابتكار في مجال الأصول الرقمية. ومن خلال شراكتنا مع Blocktrade، نهدف لدعم المستخدمين ومنحهم فرصاً جديدة، وإحداث تحول جذري بطريقة تفاعلهم مع أصولهم الرقمية وسبل استفادتهم منها”.