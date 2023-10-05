بينها مصر وتونس ولبنان.. 10 دول نامية أصابتها لعنة الفائدة الأمريكية

تسببت التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19″، وحرب روسيا وأوكرانيا، والفائدة الأمريكية في ارتفاع حجم ديون الدول النامية، إلى مستوى غير مسبوق.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، للسيطرة على التضخم الناتج عن حرب الروسية الأوكرانية، إلى هجرة الأموال الساخنة، لأسواق الدول الناشئة، ما تسبب في أزمات اقتصادية فيها، وزيادة احتمالات عدم قدرة الدول النامية على سداد قروضها الخارجية بالنقد الأجنبي.

وستكون مساعدة الدول النامية على الخروج من أزمات الديون، مسألة أساسية على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي التي تعقد في مراكش بالمغرب الأسبوع المقبل.

وفيما يلي نظرة على البلدان التي تواجه أزمات ديون كبيرة، حسب رويترز.

مصر.. 100 مليار دولار ديون خارجية

لدى مصر أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة، معظمها مقوم بالدولار، يتعين عليها سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتنفق الحكومة المصرية أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط، وتصل الاحتياجات التمويلية في السنة المالية الحالية 2023/ 2024 إلى نحو 24 مليار دولار.

ولدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير 2022، لكن خطة للخصخصة بقيمة 2 مليار دولار لا تزال تسير ببطء، كما لم تلتزم الحكومة الشهر الماضي بخطة الصندوق بقولها إنها ستبقى أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير المقبل.

البنك المركزي المصري

تونس.. 21.27 مليار دولار دين خارجي

تواجه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي مرت بالكثير من الصعاب منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة، وديونا خارجية بلغت 21.27 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وأكثر من 42% من ديون تونس داخلية، لكن موعد استحقاق سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار يحل هذا الشهر، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس ربما تتخلف عن السداد.

ووفقا لبيانات البنك المركزي التونسي، بلغ إجمالي الدين العمومي للدولة التونسية 115.7 مليار دينار (37.2 مليار دولار) حتى مارس الماضي، منها 66.16 مليار دينار (21.27 مليار دولار) دين خارجي، بنسبة 57.2%.

وانتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ووصفها بأنها “إملاءات” لن يخضع لها، كما رفض 127 مليونا من الاتحاد الأوروبي وقال إن المبلغ قليل جدا.

لبنان.. الدين العام تجاوز الـ 100 مليار دولار

تخلف لبنان عن سداد ديونه منذ عام 2020، وتجاوز الدين العام الـ 100 مليار دولار، ولا يوجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاته في سبيلها للحل قريبا.

وأظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، ارتفاع الدين العامّ الإجمالي للبنان، بنحو 3.16 مليارات دولار على صعيد سنوي، ليسجل مستوى 102.47 مليار دولار في يناير 2023.

ورحب صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، بتغييرات طبقها مصرف لبنان المركزي شملت الإلغاء التدريجي للعمل بمنصة صرف مثيرة للجدل، والحد من التمويل النقدي للحكومة، لكن الصندوق قال إن المزيد من الإصلاحات الأعمق مطلوب في ظل النظرة المستقبلية “الصعبة وغير المستقرة” للبلاد.

وحذر الصندوق من أن استمرار الوضع الراهن قد يدفع الدين العام ليصل إلى 457% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2027.

إثيوبيا.. إعادة هيكلة الديون

سددت جائحة كوفيد-19 ضربات قوية لاقتصاد إثيوبيا، وزادت من التأثير الاقتصادي حرب أهلية استمرت عامين منذ نوفمبر 2020، مع خسارة البلاد إمكانية الإعفاء من الرسوم الجمركية في الولايات الأمريكية بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وطلبت إثيوبيا، إعادة هيكلة للديون في أوائل 2021 بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، الذي تأسس خلال الجائحة لتسريع وتيرة تلك العمليات.

وفي أغسطس الماضي، سمحت الصين بتعليق جزئي لمدفوعات الديون، وعدلت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لإثيوبيا الشهر الماضي إلى مستقرة من سلبية بناء على توقعات بتحقيق تقدم سريع بموجب تلك الآلية.

غانا.. إعادة هيكلة 30 مليار دولار ديون خارجية

تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية في نهاية العام الماضي، وهي الدولة الرابعة التي تسعى إلى إعادة العمل بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها في 10 سنوات.

وكان تقدمها سريعا نسبيا فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون الداخلية، و30 مليار دولار من الديون الخارجية، وتمكنت من الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار في مايو الماضي.

كينيا.. العملة فقدت أكثر من 16% مقابل الدولار

يقول البنك الدولي، إن الدين العام لكينيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا يبلغ 67.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لأزمة ديون محتدمة.

ورشدت حكومة الرئيس وليام روتو الإنفاق، واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية، الأمر الذي هدأ بعض المخاوف بشأن تخلف وشيك عن السداد، لكن ارتفاع أسعار النفط أذكى التضخم، وفقدت العملة أكثر من 16% مقابل الدولار هذا العام مما أثار الشكوك حول القدرة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى كينيا، سداد ملياري دولار من السندات الدولية العام المقبل وتجري محادثات مع بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي لدعم الموازنة.

باكستان.. 22 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي

تحتاج باكستان إلى ما يزيد على 22 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي، ودفع الفواتير الأخرى للسنة المالية 2024، وتتولى حكومة تسيير أعمال المسؤولية حتى الانتخابات التي ستجرى في يناير المقبل.

وقد وصلت معدلات التضخم، وأسعار الفائدة إلى مستويات ارتفاع تاريخية، كما تبذل البلاد جهودا مضنية لإعادة الإعمار بعد فيضانات مدمرة شهدتها العام الماضي.

وتوصلت باكستان، في يونيو الماضي، إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع صندوق النقد يتعلق بخطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وتلا ذلك تعهد السعودية، والإمارات بضخ دعم نقدي بقيمة 2 مليار دولار، ومليار دولار على التوالي.

سريلانكا.. تأخر حزمة الإنقاذ

تخلفت سريلانكا عن سداد ديون دولية في مايو 2022 بعد أن تسببت الجائحة في استنزاف اقتصادها المعتمد على السياحة، وحرمته من تدفقات نقدية أساسية لسداد واردات البلاد من الأغذية، والوقود، والأدوية.

وأعلنت سريلانكا خطة لإصلاح الديون في نهاية يونيو الماضي، وتواصل إحراز تقدم منذ ذلك الحين لكن ليس في كل بنود الخطة.

وقد تتأخر الدفعة المقبلة من حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد بسبب تراجع محتمل في إيرادات الحكومة.

أوكرانيا.. الحرب جمدت كل شيئ

جمدت أوكرانيا مدفوعات الديون في أعقاب الغزو الروسي العام الماضي، وقالت إنها من المرجح أن تقرر في أوائل العام المقبل ما إذا كانت ستسعى لتمديد الاتفاق المتعلق بالمدفوعات، أو تبدأ النظر في بدائل أخرى أكثر تعقيدا.

وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل، فيما يقدر صندوق النقد الدولي، أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار شهريا لمواصلة تسيير شؤونها.

ومؤخرا أظهر الاقتصاد مؤشرات على التعافي مع تباطؤ التضخم وتحسن ثقة الشركات، لكن التحولات السياسية خارج أوكرانيا – بما في ذلك الولايات المتحدة – ألقت بظلال من الشك على مدى استمرارية الدعم الدولي.

زامبيا.. إعادة هيكلة ديون بـ 6.3 مليار دولار

كانت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد خلال جائحة كوفيد-19.

وبدا أن خطة إصلاح أصبحت وشيكة أخيرا بعد أن توصلت زامبيا في يونيو الماضي، إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار مع الدول الدائنة في “نادي باريس”، ومع الصين التي حصلت منها أيضا على قروض ضخمة.

ومن المتوقع أن تضع زامبيا اللمسات النهائية على مذكرة ديون بنهاية العام.