تشتعل المنافسة بين الشركات الأمريكية والشركات الصينية على تخزين الطاقة بعد أن طورت الشركة الصينية كاتل CATL عملاق تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، حزمة بطارية جديدة (باسم شنكسن بلاس Shenxing PLUS) يمكن شحنها خلال 10 دقائق ضمن حزمة بطارية شحن سريعة جديدة توفر مدى يصل إلى 1000 كيلومتر للتغلب على قيود المسافة التي تقطعها السيارات الكهربائية قبل الحاجة لإعادة شحنها. ويستغرق تزويد الوقود لسيارات البنزين والديزل عادة 10 دقائق تقريبا، أي أن البطارية الجديدة تؤمن إعادة شحنته خلال ذات المدة. وتستعد شركات أمريكية ناشئة لإنتاج تقنيات منافسة.

وكشفت كاتل وهي أكبر شركة بطاريات كهربائية في العالم في معرض أوتو تشاينا 2024 كيف أن الحزمة الجديدة تستخدم بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد (LFP)، والتي تتيح إعادة شحنها بمعدل 4 سي (4C– أي اسرع بأربع مرات لتقدم الشحن الكامل خلال 15 دقيقة). و يوفر هذا المعيار تجربة قيادة طويلة المدى، تتجاوز 1000 كيلومتر دون إعادة الشحن على الطريق. وقالت الشركة إن هذا يسمح لمركبات الطاقة الجديدة ليس فقط بتلبية احتياجات التنقل في المناطق الحضرية ولكن أيضًا باستيعاب السفر لمسافات طويلة بين المقاطعات.

يأتي المدى الذي يصل إلى 1000 كيلومتر من سلسلة من التحسينات الإضافية، بما في ذلك معمارية كل خلية في حزمة البطارية.

يتم تصنيع كاثود خلية بطارية LFP باستخدام تقنية التدرج الحبيبي، والتي تقول كاتل إنها تضع كل جسيم نانوي في الموضع الأمثل لتحقيق كثافة مدمجة عالية جدًا. وتتم إضافة مادة ثلاثية الأبعاد على شكل قرص العسل إلى الأنود، مما يعزز كثافة الطاقة مع التحكم الفعال في توسيع الحجم أثناء دورات الشحن والتفريغ. يعمل الغلاف المكون من قطعة واحدة، وهو الأول من نوعه في قطاع البطاريات، على تحسين استخدام المساحة الداخلية، مما يسمح للخلايا بالوصول إلى مستوى أعلى من كثافة الطاقة. على مستوى النظام، تتمتع حزمة بطارية Shenxing PLUS ببنية طوبولوجية مُحسّنة فوق تقنية CTP 3.0 الخالية من الوحدات، مما يعزز كفاءة التعبئة بنسبة 7%.

وقعت شركة CATL الصينية لصناعة البطاريات وشركة هيونداي بكين اتفاقية شراكة استراتيجية

للتعاون في مشاريع السيارات الكهربائية التابعة لشركة هيونداي في بكين، حيث سيتم تشغيل النماذج الكهربائية المستقبلية بواسطة بطاريات CATL. ومع إبرام الاتفاقية الجديدة، من المتوقع أن تطلق شركة هيونداي بكين أكثر من عشرة طرازات عالمية رائدة مجهزة بأحدث تقنيات البطاريات من كاتل.

وترد الشركات الأمريكية على هذه المنافسة الصينية في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية بتقنيات عديدة، فها هي شركة ناترون إنرجي Natron الناشطة في مجال بطاريات أيون الصوديوم قد بدأت هذا الأسبوع رسميًا إنتاج بطاريات الصوديوم الخالية من الليثيوم وهي بطاريات سريعة الشحن وطويلة العمر، لتقدم إلى السوق بديلاً جديدًا مثيرًا للاهتمام في قطاع تخزين الطاقة.

لا يقتصر الأمر على أن الصوديوم أكثر وفرة بما يتراوح بين 500 إلى 1000 مرة من الليثيوم الموجود على الكوكب، بل إن الحصول عليه من مصادره لا يتطلب نفس النوع من عمليات تحدث تجريفا مدمرا للأراضي. وتقول ناترون إنرجي إن بطاريات أيونات الصوديوم الخاصة بها مصنوعة بالكامل من مواد متوفرة بكثرة والتي تشمل أيضًا الألومنيوم والحديد والمنغنيز.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقة قوية لشركات ناشئة عديدة تعكف على تطوير البطاريات وتشكيلها الكيميائي في الوقت الحالي. وتعمل شركات ناشئة أخرى، مثل فورم إنرجي From Energy، على زيادة إنتاج بطاريات الحديد في ولاية فرجينيا الغربية، والتي ستكون أرخص بكثير من أيون الليثيوم وستوفر طاقة على نطاق الشبكة .