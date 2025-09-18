10 تريليونات دولار الفرصة السوقية للطاقة النووية

يقدر “بنك أوف أمريكا” حجم الفرصة السوقية للطاقة النووية بنحو 10 تريليونات دولار، مع تزايد الاهتمام بهذا القطاع عالمياً، في ظل سعي الحكومات والمستثمرين لتأمين مصادر طاقة أنظف وأكثر استقراراً، و مع ضرورة أن يتضاعف حجم القدرة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات في القطاع ستتجاوز 3 تريليونات دولار خلال الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة، ما يعزز موقعه كأحد المحركات الرئيسية للتحول في قطاع الطاقة. الأرقام تعكس هذا النمو الطموح؛ فقد بلغت قيمة سوق الطاقة النووية العالمية 34.4 مليار دولار في 2023، مع توقعات بارتفاعها إلى 45.3 مليار دولار بحلول 2032. ويبرز ضمن هذا المسار صعود المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) التي توفر مرونة أكبر وتكلفة أقل مقارنة بالمحطات التقليدية. وقد بلغت قيمة سوق هذه المفاعلات 6.3 مليارات دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تقفز إلى 13.8 مليار دولار بحلول 2032 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.1%. أما في الولايات المتحدة، فمن المنتظر أن ينمو سوق المعدات النووية بمعدل سنوي يبلغ 3.6% خلال الفترة المقبلة. تشكل الطاقة النووية حالياً ما يقارب 9% من إنتاج الكهرباء عالمياً، مع وجود نحو 440 مفاعلاً عاملاً في مختلف الدول. وسجل الإنتاج السنوي رقماً قياسياً في 2024 بلغ 2667 تيراواط ساعة. وفي الولايات المتحدة وحدها وصل إنتاج المفاعلات إلى 779 تيراواط ساعة عام 2023، ما يمثل 19% من إجمالي الكهرباء المولدة، وأكثر من 55% من الطاقة الخالية من الكربون. ويضم الأسطول الأميركي 94 مفاعلاً تعمل بكفاءة عالية، حيث تجاوز معدل تشغيلها 90% منذ أكثر من عقدين. الزخم يظهر بوضوح أيضاً في حركة أسواق المال. فقد تضاعفت أسهم شركة “نيوسكيل باور” المتخصصة بالمفاعلات المعيارية منذ بداية العام، بينما قفزت أسهم شركة “أوكالو” بأكثر من 350%. أما “سينتروس إنرجي” فقد ارتفعت بأكثر من 265%، و”إنرجي فيولز” بما يقارب 170%، إضافة إلى مكاسب تجاوزت 80% لشركة “يورانيوم إنرجي كورب” وأكثر من 30% لشركة “يورا-إنرجي”. كما ارتفع صندوق “غلوبال إكس يورانيوم” المتداول بأكثر من 65% منذ مطلع العام. لكن التحديات المتصلة بسلاسل التوريد ما زالت قائمة، لا سيما في ما يتعلق باليورانيوم، الوقود الأساسي للمفاعلات. وتحتفظ كازاخستان بالصدارة في التعدين عالمياً، فيما استوردت الولايات المتحدة 12% من احتياجاتها من روسيا عام 2023. واشترت المفاعلات الأميركية 51.6 مليون رطل من اليورانيوم في العام ذاته، بزيادة 27% عن 2022، بينما بلغ متوسط سعر الرطل 43.8 دولار. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم ذات أهمية حاسمة، حيث تستخدم كميات منخفضة التخصيب لتشغيل المفاعلات الحديثة، بينما يتطلب الوصول إلى أكثر من 90% لإنتاج يورانيوم مخصص للأغراض العسكرية.

