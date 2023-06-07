10 أشياء قد لا تعرفها عن أول كمبيوتر فراغي في جهاز أبل فجن برو؟

تتعدى نظارة أبل فجن برو التي طرحتها أبل أمس إمكانيات الأجهزة العادية المماثلة فهي ترتبط ببيئة متكاملة. ومع كشف أبل أول أمس عن نظارة العالم الافتراضي تتكشف العديد من الخفايا في هذا الجهاز غالي الثمن ( 3499 دولار)، ويمكن تحديد 10 جوانب هامة فيه فيما يلي:

1- يعد الجهاز بمثابة أول كمبيوتر فراغي من أبل وهو ما أشارت إليه الشركة بذاتها بنظام التشغيل الخاص بالنظارة وهو visionOS، الذي يؤمن رسوميات تفاعلية متوافقة مع أنظمة تشغيل أبل (MacOS -iOS).

2- تعمل الواجهة ثلاثية الأبعاد على تحرير التطبيقات من حدود العرض التقليدي ، بحيث تظهر جنبًا إلى جنب بمقاييس مختلفة، وتؤمن واجهة المستخدم استخداما ديناميكيًا للضوء الطبيعي ، وتلقي بظلال لإظهار أبعاد مثل المقياس والمسافة.

3-توجد في أعلى الجهاز وبداخله منظومة كاميرات (12 كاميرا مع أجهزة التقاط sensors للتعرف على حركة اليد والأصابع والرأس لتوجيه المشيرة اي ما يسمى عادة مؤشر الماوس) قادرة على التقاط الصور والفيديو ثلاي الأبعاد.

4- يعتمد الجهاز على تقنية الحوسبة الفراغية ويظهر بميزة رؤية العين EyeSight بكاميرات داخلية تتعرف وتعرض حال المستخدم إن كان ينظر حوله- وتظهر وقتها عينيه أو عينيها، أو إلى تطبيقات داخلية ليعرف من حوله ما يجري.

5- ستباع عدسات من زيوس (Zeiss Optical Inserts) لمن يرتدي نظارات طبية ويسعى لاستخدام جهاز أبل فجن برو.

6- يؤمن الجهاز دقة تصل إلى 23 مليون بكسل أي ما يعادل دقة 4 كي لكل عين وسيتوفر متجر خاص له للحصول على تطبيقات ومحتوى مخصص له مثل قناة ديزني بلاس -Disney+- وغيرها.

7- يتمتع الجهاز بميزة حماية خصوصية مستخدمه أو من يرتديه بميزة Optic ID، والتي لايمكن التحايل عليها حتى بين شخصين توائم بحسب زعم الشركة.

8- قدرات صوتية محيطية تجعلك تشعر بمصدر الأصوات خلال مشاهدة الأفلام أو الاستمتاع بالألعاب بما يجري خلفك وبجانبك وأمامك.

9- يؤمن الجهاز طريقة لاستخدامه كشاشة لأجهزة ماك لتعرض أمام مرتدي الجهاز شاشات كبيرة في الفضاء الافتراضي مع تطبيقات ثلاثية الابعاد.

10- عندلإطلاق الجهاز العام القادم سيؤمن نظام التشغيل فيه VisionOS تطبيقات – بما في ذلك تطبيقات Unity ، التي تعمل أصلاً على Vision Pro – وتطبيقات من أدوبي (مثل لايتروم Lightroom) ، و مايكروسوفت تيمز وأوفيس، وويبكس من سيسكو وزوم وغيرها ، فضلا عن برنامج طبي للنظر في عروض التشريح وتطبيق هندسي للمحاكاة مثل عرض تأثير ظواهر الفيزياء ، مثل تدفق الهواء ، فوق كائنات العالم الحقيقي.

يذكر أن الحوسبة الفراغية Spatial computing هي تقنية حوسبة حددها أول مرة باحث الحوسبة سايمون غرينولد، بأنها كمبيوتر يؤمن تفاعل الإنسان مع آلة ترتبط بأشياء ومساحات حقيقية وتتعامل معها. تستخدم الحوسبة الفراغية أو المكانية مفهوم التوأمة الرقمية لجمع البيانات من أجهزة الاستشعار المدمجة في الأنظمة ، مما يوفر طرقا للمحاكاة بعرض نماذج افتراضية يمكن إضفاءها فوق بيئة حقيقية.

يبقى أن نرى نتيجة رهان شركة أبل على هذا الجهاز ونجاحها في تبني تقنياته والإرباك في استخدامه مطولا وارتداءه في المنزل أو العمل، كما أن سعره- يقارب 13 ألف ريال سعودي- أثار استهجان الحضور في مؤتمر أبل حين تعالت صيحات الخيبة لدى ذكر سعره! لكن لا بد من التمهل فهو الإصدار الأول، ولعل الإصدارات القادمة سيصبح أصغر وأشبه بالنظارة العادية.