1.8 مليار دولار يفوز بها شخصين في ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة

تقدم يوم الاثنين، 22 سبتمبر/أيلول، الفائز الأول من ولاية ميسوري بجائزة باوربول وقيمتها 1.8 مليار دولار واختار استلام حصته البالغة حوالي 410.3 مليون دولار كدفعة نقدية لمرة واحدة قبل الضرائب، فيما لم يُعلن عن حامل التذكرة الثانية التي تم بيعها في ولاية تكساس.

أُجري السحب في 6 سبتمبر 2025، وبعدها تقدّم الفائز من ولاية ميسوري رسميًا للمطالبة. ويمثل هذا الفوز التاريخي أكبر جائزة يمنحها يانصيب ميسوري على الإطلاق. وصف الفائز، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، نفسه بأنه شخص يحب المنزل، وقال إنه يخطط لقضاء عام كامل مع زوجته التي ستخفف عنها عبء العمل بعد الفوز. وأعرب الفائز عن مزيج من الحماس وعدم التصديق، مشيرًا إلى أنه قضى ليالٍ بلا نوم منذ أن أدرك أن التذكرة ربحت الجائزة الكبرى.

تم شراء التذكرة الفائزة من ولاية ميسوري من متجر كويك تريب في سانت لويس. أما النصف الآخر من الجائزة، والذي فاز به أحد حاملي التذكرة من تكساس، فلم يُعلن عنه بعد. بيعت هذه التذكرة في محطة وقود ومتجر بيغ 103 في فريدريكسبيرغ، تكساس، وهي مؤهلة أيضًا للحصول على مكافأة تاجر من وكالة يانصيب تكساس. بلغ إجمالي الجائزة الكبرى التي سيتم تقسيمها 1.787 مليار دولار، مع إتاحة الفرصة للفائزين للاختيار بين دفعة إجمالية تبلغ حوالي 410.3 مليون دولار أو 30 دفعة سنوية متدرجة يبلغ مجموعها 893.5 مليون دولار قبل الضرائب. تسمح كلتا الولايتين للفائزين بالبقاء مجهولين إذا اختاروا ذلك، وكان أمام الفائزين حتى 5 مارس 2026 للمطالبة بجائزتهم

إلى جانب الجائزة الكبرى، تم أيضًا المطالبة بالعديد من الجوائز الثانوية من سحب 6 سبتمبر. باعت ولاية ميسوري ثلاث تذاكر جوائز ثانوية، بما في ذلك تذكرة اختيار سريع بقيمة 50,000 دولار حيث ينوي الفائز المجهول استخدام المكاسب في حفل زفاف. كان لدى تكساس فائزون بجوائز ثانوية بقيمة مليون دولار ومليوني دولار، مع ادعاء جميعهم عدم الكشف عن هويتهم. يفرض يانصيب ميسوري اقتطاع ضريبة ولاية بنسبة 4% وضرائب فيدرالية بنسبة 24%، وقد يدفع الفائزون ضرائب إضافية تتجاوز ذلك حسب دخلهم. يقتطع يانصيب تكساس ضرائب فيدرالية بنسبة 24% على الأرباح التي تزيد عن 5000 دولار أمريكي، مع عدم وجود ضريبة دخل على مستوى الولاية.

أنهت هذه الجائزة الكبرى التاريخية سلسلة من 42 سحبًا دون فائز بالجائزة الكبرى، وكانت الأرقام الفائزة 11، 23، 44، 61، 62، مع 17 نقطة في باوربول ومضاعف 2 في باور بلاي. شملت مبيعات التذاكر 45 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية. حتى الآن، لم يعلن سوى فائز ميسوري عن جائزته، بينما لا تزال هوية فائز تكساس وحالة المطالبة بها مجهولة لا يزال مصير نصف تكساس من قصة التذاكر معلقًا علنًا حتى الآن. يتمتع الفائز في يانصيب ولاية ميسوري بأكبر مبلغ مدفوع في تاريخ الولاية،