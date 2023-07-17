ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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1.7 مليار درهم مبيعات العقارات في دبي خلال 3 ساعات

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

شهد السوق العقاري في دبي خلال اول 3 ساعات من صباح اليوم بيع 445 عقارا بقيمة 1.78 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

واستحوذ مشروع دستركت ون ويست في مدينة محمد بن راشد  على النسبة الأكبر من المبيعات من حيث القيمة اليوم مسجلاً 30 صفقة بقيمة 571 مليون درهم، وكان المشروع قد سجل الأسبوع الماضي في 3 أيام 271 صفقة بيع بقيمة اجمالية فاقت 4.4 مليار درهم. 

وحل مشروع “سي بوينت” من شركة اعمار في دبي هابرو في المرتبة الثانية مسجلاً 29 صفقة بيع بقيمة 195 مليون درهم.

وتم صباح اليوم بيع عقار في مشروع “ايميرالد لاجونز كمبنسكي” بنخلة جميرا بقيمة 62 مليون درهم، وتم أيضاً تسجيل بيع شقة في مشروع كومو ريزيدنسز في نخلة جميرا بقيمة 61 مليون درهم.

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