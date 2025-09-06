 1.5 مليار دولار قيمة تسوية قضائية لانتهاك الذكاء الاصطناعي حقوق النشر لنصف مليون مؤلف

في خطوة قانونية تاريخية تمثل سابقة قضائية، وافقت شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك على دفع 1.5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية رائدة رفعها مؤلفون يتهمون الشركة باستخدام نسخ مقرصنة من كتبهم لتدريب روبوت الدردشة الخاص بها، كلود. تُعد هذه التسوية، التي تنتظر موافقة قاضٍ فيدرالي، أكبر تعويض لحقوق الطبع والنشر في تاريخ الولايات المتحدة، وتُمثل نقطة تحول في قانون حقوق الطبع والنشر في عصر الذكاء الاصطناعي. بدأت القضية عندما زعمت مجموعة من ثلاثة مؤلفين، من بينهم كاتبة روايات الإثارة أندريا بارتز، أن أنثروبيك قامت بتنزيل ملايين الكتب بشكل غير قانوني من مكتبات وهمية لبناء بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي. وبموجب شروط الصفقة، سيحصل ما يقرب من 500 ألف مؤلف كتاب على حوالي 3000 دولار لكل منهم كتعويض عن الاستخدام غير المصرح به لأعمالهم. سلطت الدعوى القضائية الضوء على تعقيد المشهد القانوني، حيث قضت محكمة اتحادية في يونيو/حزيران بأن تدريب الذكاء الاصطناعي على كتب محمية بحقوق الطبع والنشر للاستخدام التحويلي كان قانونيًا، إلا أن استحواذ أنثروبيك على نسخ مقرصنة تجاوز الحدود القانونية. ويحذر الخبراء من أنه لو أُحيلت القضية إلى المحاكمة، لكانت أنثروبيك قد واجهت تعويضات بالمليارات، مما قد يهدد مستقبل الشركة. وصرح المحامي الرئيسي للمؤلفين: “هذه التسوية التاريخية تعود بالنفع على فئة كبيرة من المبدعين، وترسي سابقة قانونية واضحة في ظل تداخل التكنولوجيا وقانون حقوق الطبع والنشر”. وأكدت أنثروبيك التزامها بتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة، مؤكدةً على التوازن الدقيق بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي واحترام حقوق المبدعين. تبعث هذه الاتفاقية التاريخية برسالة قوية إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، وقد تمهد الطريق لمزيد من التسويات واللوائح المتعلقة باستخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يؤثر على شركات عملاقة مثل OpenAI وMicrosoft وMeta Platforms التي تواجه دعاوى قضائية مماثلة. كما تُلزم التسوية أنثروبيك بحذف مجموعات البيانات التي تحتوي على محتوى مقرصن، على الرغم من أنها لا تعترف بأي مخالفات. مع التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تُمثل تسوية أنثروبيك نقطة تحول حاسمة في كيفية تكيف قانون حقوق الطبع والنشر مع التحديات الجديدة التي تتقاطع فيها الإبداع والتعلم الآلي. سيؤثر هذا القرار على مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية لسنوات قادمة. وقد رفع ثلاثي من المؤلفين – روائية الإثارة أندريا بارتز وكاتبي الكتب غير الروائية تشارلز جرايبر وكيرك والاس جونسون – دعوى قضائية العام الماضي وهم يمثلون الآن مجموعة أوسع من الكتاب والناشرين الذين قامت شركة أنثروبيك بتنزيل كتبهم لتدريب روبوت الدردشة الخاص بها كلود.

