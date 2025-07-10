1.5 مليار درهم قيمة مشاريع تكميل للتطوير العقاري لعام 2025

أعلنت شركة تكميل للتطوير العقاري عن خطة طموحة لعام 2025 بمحفظة مشاريع تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم إماراتي. وتستهدف الشركة إطلاق مشاريع جديدة بقيمة 550 مليون درهم في دبي الجنوب والبراري، لتستمر في بناء مجتمعات سكنية متكاملة تركز على جودة الحياة والشفافية. يأتي هذا الإعلان بعد ما يقارب عقدين من الخبرة في تطوير أكثر من 100 مشروع في مختلف أنحاء الإمارات، ويشهد أيضاً تسليم منصب الرئيس التنفيذي للسيد حمزة أسد، استمراراً لإرث الشركة ورؤيتها المستقبلية.

وستغطي مشاريع تكميل القادمة أكثر من 350,000 قدم مربع من المساحات المبنية ، وتقع في مواقع استراتيجية عالية النمو مثل المجان ، البراري ، ودبي الجنوب ، وهي مناطق تشتهر بترابطها الحضري ، وطبيعتها الخضراء ، وإمكاناتها الاستثمارية القوية ، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتلبية تطلعات المشترين الحضريين اليوم .

تأسست شركة تكميل في عام 2006 ، وقد أنجزت مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية في دبي والإمارات الشمالية ، واكتسبت سمعة مرموقة بفضل كفاءتها في التنفيذ وتركيزها على مصلحة المستخدم النهائي . وتشمل محفظة مشاريعها المتنامية مشاريع بارزة مثل ” ديفاين ريزيدنسيا ” في مدينة دبي الرياضية ، و” ديفاين ليفينغ ” و” ديفاين ريزيدنسز ” في أرجان ، و” قصور ميدان لسباق الخيل ” ، و” جولف فيو ليفينغ ” و” فلل ديفاين جولف ” في الزوراء ، والتي تجسّد جميعها التزام تكميل بالتميز في التصميم ، والتخطيط الذكي ، والحياة السكنية التي تتمحور حول راحة المالك .

ومن موقعه كمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تكميل ، كان للسيد ميان أسد بشير دور ريادي ليس فقط في المساهمة في تطوير المشهد العمراني في المنطقة ، بل في إعادة تعريفه أيضاً . بدأ رحلته في القطاع العقاري عام 2006 بإطلاق مشروع رائد في الإمارات الشمالية شمل أكثر من 800 فيلا و12 مبنى سكنياً ، وهو إنجاز مهد الطريق لتأسيس شركة تكميل لاحقاً . وتبع ذلك دخول جريء إلى سوق دبي العقاري من خلال طرح 12 فيلا ومنزلاً فاخراً في ” قرية جميرا الدائرية ” . وفي عام 2017 ، تم تأسيس ” شركة تكميل للتطوير العقاري ” بشكل رسمي ، والتي أصبحت اليوم واحدة من أبرز العلامات العقارية الموثوقة في دولة الإمارات .

ويلفت ميان أسد بشير، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة بالقول : “ولدت فكرة تكميل من إيمان شخصي عميق بأن المنزل يجب أن يكون أكثر من مجرّد أربعة جدران ؛ بل إنه بيئة تمنح الإحساس بالأمان ، وتُلهم وتُعزز الروابط . ومنذ اليوم الأول ، كان هدفنا تطوير مساحات تعطي قيمة إضافية قيّمة ليس فقط للسوق ، بل لحياة ساكنيها أيضاً . التزمنا دائماً بمبادئ التخطيط المدروس ، والتصميم العملي ، والشفافية . ويُمثل هذا الإطلاق الجديد أكثر من مجرد إنجاز ؛ بل هو تأكيد على وعدنا بابتكار منازل ذات غاية ومعنى . ومع توسعاتنا سيبقى تركيزنا على تطوير مجتمعات تعكس قيمنا ونزاهتنا ، وحرصنا على الجودة ، وفهمنا لما يجعل من البيت منزلاً حقيقياً ” . ويُعد هذا الإعلان أيضاً محطة انتقالية على مستوى الأجيال ، حيث يتولى حمزة أسد رسمياً منصب الرئيس التنفيذي ، ليمثل ذلك استمرارية الإرث برؤية مستقبلية متقدمة. وقال حمزة أسد، الرئيس التنفيذي : “يشكل هذا لحظة فخر وتواضع لي شخصياً . تكميل ليست مجرد علامة تجارية ، إنها إرث من الثقة والمرونة والرؤية . بعد أن كنت شاهداً عن قرب على مسيرة الشركة وتطورها ، رأيت عن كثب مدى العناية والتفاني وراء كل تفاصيل مشاريعنا . هذه الروح هي التي ستقود المرحلة المقبلة . نركز حالياً على التوسع والنمو الذكي ، من خلال إطلاق مجتمعات تتناغم مع متطلبات المشترين العصريين ، واحتضان ممارسات الاستدامة ، ودفع حدود التصميم المعماري الحديث . وبينما نُحدث نقلة نوعية ، ستبقى قيمنا هي غاية بوصلتنا . نحن نبني من أجل الجيل القادم ، مع رؤية طويلة المدى تركّز على الإنسان ، والمساحات ، ومستقبل السكن ” .