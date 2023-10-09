ارتفع عدد السجلات التجارية في المملكة لـ 1.3 مليون سجل، خلال الربع الثالث من العام الحالي2023، بنسبة نمو تصل لـ16% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وكشفت النشرة الربعية لقطاع الأعمال، عن نمو في السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية والقطاعات الواعدة بالمملكة، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023.

كما كشـــفت أرقام الربـــع الثالث 2023 عـــن نمو إصدار الســـجلات التجارية بنســـبة 16% مقارنـــة بالربـــع المماثــــــل مــــــن العــــــام الماضــــــي، وبنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثاني، وبلغـــت نســـبة الســــــجلات المصدرة للسيدات 29%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي السجلات التجارية بالمملكة ارتفع إلى 1.3 مليون سجل، 33.7% منها مملوكة لسيدات، و38.6% مملوكة لشباب وفقا لـ”أخبار 24″.

وأكدت النشرة الصادرة عن وزارة التجارة، أن مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، شهدت نمواً بنسبة 33%، بأكثر من 757 ألف سجل، مقارنة بـ568 ألف سجل في الربع المماثل من 2022، وكانت الرياض الأعلى من حيث السجلات بنحو 404 سجلات، تليها مكة المكرمة بـ190 سجلاً، ثم الشرقية بـ66 سجلا، والمدينة المنورة 29 سجلا، والقصيم 15 سجلاً.

وأبانت أن نسبة نمو السجلات التجارة الإلكترونية بلغت 12% في الربع الثالث، بأكثر من 36.3 ألف سجل تجاري، مقارنة بـ32.3 ألف سجل في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت أعلى 5 مناطق من حيث السجلات هي الرياض بنحو 14.5 ألف سجل، ثم مكة المكرمة بأكثر من 9.2 آلف سجل، والشرقية بنحو 5.9 ألف، والمدينة المنورة بنحو 1.8 ألف، ثم القصيم بـ1.2 ألف سجل.

? | نمو السجلات التجارية في حلول التقنية المالية 21% بنهاية الربع الثالث من عام 2023.



للمزيد، اطّلع على نشرة قطاع الأعمال عن الربع الثالث لعام 2023م:https://t.co/zrz4pnz7an pic.twitter.com/2aUv9pgo8k — وزارة التجارة (@MCgovSA) October 9, 2023