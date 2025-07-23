1.3 مليار درهم قيمة المشروع العقاري أفينيو 888 مودو

أعلنت شركة أفينيو للتطوير العقاري عن إطلاق «مودو»، ويمثل المرحلة الأولى من مشروعها السكني المتكامل «أفينيو 888»، في قلب دبي الجنوب، بقيمة تطويرية تتجاوز 1.3 مليار درهم إماراتي. ويأتي المشروع ليُعيد رسم ملامح الحياة المجتمعية في دبي، من خلال بيئة سكنية تركّز على التوازن بين الراحة، والتواصل، وجودة الحياة، بما يواكب تطلعات العائلات والمقيمين نحو نمط معيشة حضري نابض بالحيوية والدفء الإنساني بحسب بيان الشركة. يقع المشروع في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية ونموًا – دبي الجنوب – وعلى بُعد 8 دقائق من مطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو، ما يعزّز من جاذبيته الاستثمارية، ويجعله جزءًا محوريًا من الرؤية العمرانية المستقبلية لإمارة دبي. يمتد مشروع «أفينيو 888» عبر خمس مبانٍ سكنية معاصرة، وسيتم طرحه على مرحلتين متتاليتين وتتضمن المرحلة الأولى: «مودو» – حجر الأساس لبناء مجتمع نابض بالحياة، يضم وحدات سكنية متنوعة ومرافق شاملة، تمثل البداية الفعلية لتجربة عمرانية متكاملة أما المرحلة الثانية – فسيتم الكشف عن تفاصيلها قريبًا، وستستكمل بنية المشروع عبر مفاهيم تصميمية وتجريبية جديدة تعزّز روح المجتمع وتُضيف قيمة مستدامة. يتضمّن المشروع 217 وحدة سكنية فيها شقق من غرفة نوم واحدة وغرفتين، وثلاث غرف نوم وهناك وحدات دوبلكس فاخرة مكوّنة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم. وتتميز جميع الوحدات بواجهات زجاجية بانورامية ممتدة ، و شرفات بانورامية واسعة ، و توزيع داخلي ذكي يضمن الإضاءة الطبيعية والمساحات المفتوحة مرافق مدروسة لحياة متكاملة. وسيكون هناك مجموعة من المتاجر والخدمات اليومية متوفّرة داخل المشروع لتلبي احتياجات سكانه. وتقول رشا حسن، الشريكة المؤسِّسة لشركة أفينيو للتطوير العقاري: «مشروع ’أفينيو 888‘ يجسّد رؤيتنا في بناء مجتمعات تضع الإنسان في قلب التجربة. نؤمن بأن جودة الحياة تبدأ من المكان، ويمثل ’مودو‘ بداية حقيقية نحو أسلوب معيشة مختلف، أكثر ترابطًا وإنسانيةً، وأكثر توافقًا مع طموحات دبي الحديثة.» تبدأ أسعار الوحدات من 800,000 درهم إماراتي. وباعتباره مرحلة التأسيس لمجتمع متكامل، يمنح «مودو» للمستثمرين والمقيمين فرصة السبق في مشروع يُتوقع أن يصبح وجهة عمرانية محورية في دبي الجنوب بحسب بيان الشركة.

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