1.25مليار دولار قيمة معاملات انجزتها أوريكس

أعلنت أوريكس للاستشارات القانونية، عن تسهيل وإنجاز معاملات تتجاوز قيمتها 1.25مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك بعد تحقيق استراتيجيتها المبتكرة والمرنة في التواصل مع العملاء نجاحاً ملحوظاً ينسجم مع النمو المتزايد الذي يحققه اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعيد أوريكس رسم ملامح تقديم الخدمات القانونية من خلال ابتكار نموذج أعمال جزئي فريد يعتمد رسوماً ثابتة.

وقالت فانيسا أبيرناثي، المؤسسة المشاركة لأوريكس: “يؤكد نمونا الاستثنائي على المصداقية والثقة التي تحظى بها خدمات أوريكس الاستشارية من قبل عملائها وقدرتها على تقديم حلول فريدة للمعاملات المعقدة وعالية القيمة. ونجحت الشركة، من خلال التزامها بتقديم الدعم والاستشارات القانونية المخصصة، في توسيع قاعدتها من العملاء السعداء الذين اختبروا واستفادوا من منهجها المبتكر. ومع ازدياد الطلب على الخدمات التي تقدمها شركتنا، بما فيها الاستشارات العامة المتخصصة على أساس جزئي وإدارة التمويل وهيكلة التمويل التقليدي والإسلامي وإدارة الأصول وتنظيم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وعمليات الدمج والاستحواذ.

وقامت شركة أوريكس بزيادة استراتيجية في أعداد الأفراد المتخصصين ضمن فريقها استجابةً للنمو الاستثنائي في أعمالها، حيث عينت اثنين من المستشارين البارزين في المجال، وهما جريجوري نيكولاس ولولوة مطاوع. وتؤكد هذه الخطوة على التزام شركة أوريكس بتعزيز نموذج عملها الفريد في تقديم الخدمات وتلبية الطلب المتزايد والمتنوع لعملائها في مختلف دول المنطقة والعالم.

ومن المتوقع أن يساهم جريجوري نيكولاس، المعروف بخبرته القانونية والإدارية الواسعة في قطاع إدارة الأصول والمصارف في لوكسمبورغ، في تعزيز الخدمات التي تقدمها أوريكس في قطاع التمويل في لوكسمبورغ.

وبدورها، تضيف لولوة مطاوع، المحامية المتمرسة من أصول أردنية وبريطانية، خبرتها الواسعة في مختلف القطاعات التجارية والمؤسسية لسجل شركة أوريكس، حيث تتخصص بقيادة المفاوضات التجارية رفيعة المستوى وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للمجالس والإدارات التنفيذية، بما يضمن تعزيز خدمات شركة أوريكس في مجال الاستشارات المؤسسية.

ومن جهتها، علّقت ناتالي بويد، المؤسسة المشاركة في أوريكس، على هذه الإضافات الاستراتيجية لفريق عمل الشركة بالقول: “يؤكد انضمام كل من جريجوري ولولوة لفريق أوريكس على التزام الشركة بتقديم نموذج عمل مبتكر يلبي احتياجات السوق بمنتهى السلاسة، كما يقدم دليلاً على النمو المتسارع لشركتنا. ويضمن المسار التصاعدي الذي حققه نموذج عمل أوريكس خلال فترة قصيرة توفير المزيد من المصادر، حيث تساهم إضافة هذه الخبرات والمهارات الاستشارية البارزة لشركتنا في تعزيز قدراتها. كما يمكن لعملاء المستشارين الحاليين الآن الاستفادة من مجموعة أوسع من الخدمات التي تقدمها منصتنا، بما يرسخ مكانتنا الفريدة في السوق”.