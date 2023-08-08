1.22 مليار درهم مبيعات عقارات اليوم في دبي

وصلت قيمة مبيعات السوق العقاري خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 1.22 مليار درهم نتجت عن 240 صفقة، حسب تطبيق دبي ريست.

واحتلت منطقة قناة دبي المائية قائمة المبيعات بواقع 373 مليون درهم نتجت عن بيع قطعة أرض بقيمة 369 مليون درهم وشقة سكنية بأربعة ملايين درهم.

وجاءت منطقة المركز التجاري الثانية في المركز الثاني عبر تسجيل صفقة بيع قطعة أرض بقيمة 276 مليون درهم، ثم دبي هاربور ثالثاً بقيمة 174 مليون درهم نتجت عن 18 مبايعة.

ومن حيث المشاريع، تصدر غير مشروع المركز الأول بإجمالي مبيعات بقيمة 691 مليون درهم نتجت عن 14 صفقة، ثم باي فيو ثانياً بقيمة 118 مليون درهم من خلال 17 صفقة، تلته خليج الجنوب 2 ثالثة بنحو 73 مليون درهم.