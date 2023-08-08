ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالسوق العملسياسة واقتصادشركاتعقارات

1.22 مليار درهم مبيعات عقارات اليوم في دبي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

وصلت قيمة مبيعات السوق العقاري خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 1.22 مليار درهم نتجت عن 240 صفقة، حسب تطبيق دبي ريست.

واحتلت منطقة قناة دبي المائية قائمة المبيعات بواقع 373 مليون درهم نتجت عن بيع قطعة أرض بقيمة 369 مليون درهم وشقة سكنية بأربعة ملايين درهم.

وجاءت منطقة المركز التجاري الثانية في المركز الثاني عبر تسجيل صفقة بيع قطعة أرض بقيمة 276 مليون درهم، ثم دبي هاربور ثالثاً بقيمة 174 مليون درهم نتجت عن 18 مبايعة.

ومن حيث المشاريع، تصدر غير مشروع المركز الأول بإجمالي مبيعات بقيمة 691 مليون درهم نتجت عن 14 صفقة، ثم باي فيو ثانياً بقيمة 118 مليون درهم من خلال 17 صفقة، تلته خليج الجنوب 2 ثالثة بنحو 73 مليون درهم.

26.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال فبراير 2023
ما هي أغلى 18 شقة بيعت في دبي؟
تنافس بين روسي وهندي على قصر خيالي بـ 750 مليون درهم في دبي
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا