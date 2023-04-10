من منزل اعتيادي في شمال لندن عملت شركة باعت منتجات بأكثر من مليار جنيه إسترليني من الإلكترونيات إلى روسيا ‘. وتعقبت صحف بريطانية العنوان المسجل لشركة مايكنس Mykines البريطانية التي صدرت بضائع بقيمة 1.2 مليار دولار إلى روسيا منذ غزو أوكرانيا.

وتظهر السجلات العقارية أن المنزل مملوك لرجل قبرصي ، في حين أن الشركة مملوكة لأوكراني يبلغ من العمر 53 عامًا. وتُظهر السجلات عبر الإنترنت العديد من الشركات الحالية والسابقة المسجلة في العنوان ، بما في ذلك “Russian Trading Company Ltd”.

وكانت صحيفة فايننشيال تايمز قد كشفت أن الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها، قامت بتصدير أشباه الموصلات والخوادم وأجهزة اللاب توب ومكونات الكمبيوتر ومعدات لشبكات الاتصال وغيرها من الإلكترونيات. وكانت بين تلك المعدات منتجات “هواوي” و”إنتل” و”آبل” و”سامسونغ” وغيرها، علما بأن الكثير من تلك الشركات خرجت من السوق الروسية بعد العقوبات الغربية مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا. وحسب الوثائق الجمركية، فإن ما لا يقل عن 982 مليون دولار من هذه الصادرات تخضع لحظر التصدير الذي فرضته بريطانيا على الشركات والأفراد.

وتشير الصحيفة إلى أن بيع هذه المنتجات بدون موافقة السلطات البريطانية قد يمثل انتهاكا للعقوبات البريطانية، بغض النظر عن أن معظم المنتجات تم تصديرها إلى روسيا عبر دول ثالثة، وخصوصا الصين. وقالت “فاينانشال تايمز” إن ما تم الكشف عنه، يضع علامة استفهام حول فاعلية الجهود البريطانية في التضييق على روسيا.