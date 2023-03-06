السعودية والإمارات.. بأكثر من 1.17 تريليون دولار قيمة العقارات قيد الإنشاء

كشف تقرير لشركة الخدمات والاستثمارات العقارية الأمريكية “سي بي آر إي“، إن سوق العقارات في الشرق الأوسط سيظل قوياً خلال 2023 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي القوي.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، أو قيد التنفيذ حالياً، تبلغ قرابة 5 تريليون درهم (1.36 تريليون دولار).

واستحوذت السعودية على 64.5% من هذا الإجمالي، أي ما يعادل نحو 3.2 ترليون ريال (877 مليار دولار) من المشاريع، تليها الإمارات؛ حيث بلغت قيمة المشاريع 1.07 تريليون درهم (293 مليار دولار)، بنسبة 21.6% من الإجمالي.