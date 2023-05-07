1.15 مليون طالب وطالبة في السعودية يؤدون اختبارات نافس

شهدت مدارس السعودية، اليوم الأحد، الاختبارات الوطنية “نافس” التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم لتغطي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

وتستهدف الاختبارات 1.15 مليون طالب وطالبة في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط بمدارس البنين والبنات في مناطق السعودية ومحافظاتها، التي ستستمر لمدة أسبوعين.

وتأتي هذه الاختبارات التي تطبق بهذه الشمولية للمرة الأولى في السعودية، انطلاقاً من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين هيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة التعليم؛ لقياس ورفع جودة التعليم في المملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومؤشرات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتتثمل أهداف هذه الاختبارات، بحسب وزارة التعليم، في تقويم التحصيل العلمي لطلبة المدارس وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل العلمي في مدارس أبنائهم، والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم في السعودية.

وخصصت وزارة التعليم 30 سؤالاً للصف الثالث الابتدائي، و55 سؤالاً للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط، على أن تكون جميع الأسئلة عبارة عن اختيارٍ من متعدّد.

وكانت هيئة تقويم التعليم دعت أولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس، والمعلمين والمعلمات إلى الدخول على موقع الاختبارات الوطنية “نافس” https://nafs.etec.gov.sa/، للتعرُّف على الاختبارات الوطنية، والاطلاع على المحتوى التعريفي والتوعوي والأدلة الإرشادية، إضافة إلى الاستفادة من قنوات الهيئة الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة والرقم الموحد (920033555)، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة، وحساب العناية بالمستفيدين على تويتر @Eteccare؛ لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

وشددت وزارة العليم على منع الهاتف الجوال والآلة الحاسبة والساعات الذكية والكتب المدرسية وأقلام الحبر وعدم قراءة أي جزء من الأسئلة للطلاب والطالبات من قبل منسوبي المدرسة، مع تخصيص 15 دقيقة للتهيئة قبل بدء الإجابة الفعلية عن الأسئلة. ولفتت الوزارة إلى أن النتائج المتوقعة من هذه الاختبارات هي معرفة تأثير استراتيجيات التعليم والتعلم وعمليات التقويم وتوظيف نتائج الاختبار في تقويم مدارس التعليم العام وإصدار تقارير عن الأداء التعليمي.