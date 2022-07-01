ڤوكس سينما تقدم أول فيلم سينمائي تركي في دور السينما السعودية

أعلنت “ڤوكس سينما”، عن تسجيل فيلم “بيرجين” Bergen، أرقام مبيعات مميزة وقوية في شباك التذاكر، بعد توزيعه في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولقد انطلق عرض الفيلم، وهو من أفلام السيرة الذاتية، في دور السينما يوم الخميس في 16 يونيو، وهو أول فيلم سينمائي تركي على الإطلاق، يحظى بفرصة العرض في دور السينما في المملكة العربية السعودية.

وحقق الفيلم إقبالاً وأداءً أفضل في عطلة نهاية الأسبوع الثاني من عرضه مقارنةً بأسبوع الافتتاح، الأمر الذي شكّل استثناءً في مجال صناعة الأفلام، حيث سجّل زيادة مذهلة في مبيعات التذاكر بنسبة 674%. كما تفوق فيلم “بيرجين” على فيلم “معجزة الزنزانة رقم 7” (Miracle in Cell No. 7) المرشح لجائزة الأوسكار بنسبة 376%، وُيعتبر حالياً أنجح فيلم تركي، ويتصدر قائمة أفضل خمسة أفلام سينمائية يجري عرضها في المملكة لهذا الأسبوع.

وقال طوني المسيح، المدير العام لدى “ماجد الفطيم للسينما”:” نحن في”ڤوكس سينما”، متحمسون للغاية لتوزيع فيلم “بيرجين” في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً في المملكة العربية السعودية، حيث يشكل أول فيلم سينمائي تركي يتم عرضه في دور السينما”.

وأضاف” نحن ملتزمون بتقديم قائمة متنوعة من الأفلام وعرضها على الشاشة الكبيرة، والتي تجسد العالم الذي نعيش فيه. كما أن النتائج التي حققها فيلم “برجين” تُعتبر دليلاً واضحاً على أن الجماهير في هذه المنطقة متشوقة ولديها رغبة بمشاهدة هذا النوع من الأفلام والمحتوى. ويُجسد إصدار هذا الفيلم لحظة تاريخية في المملكة العربية السعودية، كما أن الزيادة الكبيرة في نسبة الإقبال على مشاهدة الفيلم الذي تم تسجيلها في عطلة نهاية الأسبوع

الثانية على إطلاقه، تُعتبر أمراً استثنائياً. وأنا أشجع عشاق السينما، للإسراع ومشاهدة هذا النوع من الأفلام الخاصة بالسيرة الذاتية، والاستفادة من توفر هذه الفرصة أمامهم”.

بالإضافة إلى موقعها ومكانتها كأكبر عارض للسينما في الشرق الأوسط والأسرع نمواً، تقوم “ڤوكس سينما” أيضاً، بإنتاج المحتوى وتدير شركة توزيع أفلام إقليمية كبيرة. ويُعرض فيلم “بيرجين” حالياً في كافة دور السينما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر ولبنان وعُمان والأردن.