٩٦ ساعة من التجارب الفريدة في العاصمة السعودية الرياض كما لم تراها من قبل

كيف تستمتع بأروع ٩٦ ساعة في الرياض وأنت في السعودية؟ إليك أقتراحات قد لا تتوقعها. تتألق الرياض ملتقى للتراث والابتكار، لتصبح واحدة من أكثر عواصم العالم إثارةً للاستكشاف. تروي متاحفها وأسواقها حكايا قرون من التقاليد، وتتألق مناطقها الترفيهية ومطاعمها العالمية وأفقها المتلئليء مبشراً بحيوية شبابها الذي يعانق أحلاماً أصبحت ملموسة بيديه. كيف تمضي ٩٦ ساعة هنا لاكتشاف مدينة تعيش في الحاضر وتهانق المستقبل وتحتضنه اليوم. قد لا تهدر وقتك بحثاً عما يلبي ذوقك فستجد فيما يلي خيارات تناسب معظم الاذواق من الزوار في العاصمة السعودية التي تمزج ببراعة بين الأصالة والمعاصرة؛ ففيها تتجاور قصور الدرعية الطينية مع أبراج مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) الزجاجية الشاهقة. هذا الدليل التفصيلي يقدم لك خطة مثالية لقضاء ٩٦ ساعة (أربعة أيام) في قلب المملكة، بدءًا من الاستمتاع بقمة جسر السماء في مركز المملكة، مروراً بالانغماس في ثقافة المقاهي المتنامية، وصولاً إلى خوض تجارب الفروسية في الصحراء وحضور الفعاليات العالمية في البوليفارد. إنها فرصة لاكتشاف مدينة تعيش في أوج حضورها، بينما تمد جسورها بثقة نحو آفاق قادمة.

اليوم الأول – ٢٩ أكتوبر

٩ صباحًا | مدينة من السماء

ابدأ من مركز المملكة، أحد أشهر ناطحات السحاب في الرياض. تناول الفطور في مطعم المملكة الاجتماعي، ثم تجوّل في المتاجر الفاخرة قبل ركوب المصعد إلى جسر السماء. يُعلّق الجسر على ارتفاع ٣٠٠ متر تقريبًا في الهواء، ويوفر إطلالات بانورامية تُجسّد اتساع مدينة الرياض ومزيجها بين الأصالة والمعاصرة.

١ ظهرًا | العمارة في حركة

تجوّل في مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)، وهو معرض للتصميم الجريء. هنا، تُؤطّر أبراج زجاجية أنيقة الفنون العامة والهياكل الجريئة، بما في ذلك محطة المترو من تصميم زها حديد، والتي استُلهمت منحنياتها الانسيابية من الأشكال المتغيرة لكثبان رمال الصحراء. توقف لتناول القهوة في توبيز إستيت، أو مقهى بتيل، أو مقهى تيل – كلٌّ منها يعكس ثقافة المقاهي سريعة النمو في الرياض.

6 مساءً | تراث ينبض بالحياة

توجه غربًا إلى تراس البجيري، الحي الثقافي في الدرعية، ومركز نابض بالحياة يضم مطاعم ومعارض فنية. خلفه مباشرةً يقع حي الطريف، موقع التراث العالمي لليونسكو، مهد الدولة السعودية الحديثة. تجوّل في قصوره الطينية المُرمّمة على الطراز النجدي، وتعرّف على تاريخ السعودية القديم. اختتم جولتك بفنجان قهوة في مقهى السمحانية، وهو مكان هادئ يمزج بين التقاليد والتصميم الحديث.

9 مساءً | عشاء ومشروبات على طريقة الرياض

تناول الطعام في فلامنغو روم باي تاشاس، حيث تلتقي النكهة الأفريقية بالمأكولات العالمية، محاطًا بإطلالات على أسوار حي الطريف القديمة. للاستمتاع بمشروب ليلي عالمي، توجه إلى صالة إيريس لاونج لتناول مشروبات غير كحولية مبتكرة مع إطلالات بانورامية على أضواء المدينة.

اليوم الثاني – 30 أكتوبر

9 صباحًا | بداية هادئة

ابدأ يومك في غرفة الغداء، حيث تُقدم المعجنات الحرفية والقهوة المميزة بدايةً لطيفة.

12 صباحًا | خيول في الصحراء

في منتجع نوفا للفروسية، انطلق في رحلة عبر الكثبان الرملية المتموجة والمسارات الصحراوية المُحاطة بأشجار الأكاسيا والحياة البرية. تُتيح هذه التجربة للزوار فرصة التعرّف على تراث الفروسية السعودي العريق، حيث تلتقي مهارات الفروسية البدوية وقدرتها على التحمل بشغف السعوديين المعاصر بسباقات الخيل عالمية المستوى.

4 مساءً | أجواء بوليفارد وطاولة عالمية

عُد إلى الرياض لاستكشاف مدينة بوليفارد، أرض العجائب المُضاءة بالنيون والتي تُمثل جوهر موسم الرياض. تنبض هذه المنطقة الترفيهية المترامية الأطراف بالحياة مع الحفلات الموسيقية والمسرح والمنشآت الفنية والمعالم السياحية الغامرة. عندما تشعر بالجوع، ستجد خيارات طعام عالمية في متناول يدك: مزة لبنانية في مطعم سيراي، وأسياخ يابانية في مطعم روباتا، أو أطباق إيطالية راقية في مطعم سيبرياني.

7 مساءً | وليمة نجدية

قبل التوجه إلى فعالية الفروسية في وقت لاحق من هذه الليلة، تناول العشاء في مطعم “قرية نجد”، المصمم على طراز المنازل السعودية التقليدية. تُقدم أطباق كلاسيكية مثل الجريش (عصيدة قمح مطهوة ببطء مع اللحم والتوابل) والمرقوق (حساء خضراوات دسمة وقطع خبز مسطحة رقيقة تُطهى معًا على نار هادئة) في أجواء تراثية. إنها الوجبة الثقافية المثالية قبل أمسية رياضية.

9 مساءً | أناقة الفروسية

انضموا إلى جولة لونجين العالمية لأبطال الخيل، محطة الرياض في حلبة قفز الحواجز الدولية المرموقة. تحت الأضواء الكاشفة، يتنافس فرسان من الطراز العالمي في حلبة خلابة مستوحاة من الصحراء، مما يجعلها واحدة من أكثر العروض الرياضية سحرًا في هذا الموسم.

اليوم الثالث – ٣١ أكتوبر

٩ صباحًا | فطور سعودي عصري

ابدأ رحلتك في مطعم ميز، وهو مطعم سعودي عصري يُقدم نكهات محلية بلمسات إبداعية، تعكس هوية المدينة الطهوية المنعشة.

١٢ صباحًا | ملاذ سبا في سانت ريجيس

استرخي في منتجع سانت ريجيس الرياض الصحي، ملاذٌ يقدم علاجات عالمية المستوى في أجواء أنيقة – مثالي لاستعادة نشاطك وحيويتك في منتصف رحلتك.

٣ مساءً | سوليتير سباركل

في سوليتير مول، استكشف دور الأزياء العالمية مثل لويس فويتون وديور وكارتييه قبل الغداء في باركرز، ونيو شنغهاي، وجون آند فيني، أو مطعم سموير الذي يقدم أطباقًا شرق أوسطية.

٦:٣٠ مساءً | ركوب الدراجات عند غروب الشمس

انطلق في جولة على طول شارع الرياضة، الذي من المقرر أن يصبح أطول مسار دراجات متصل في العالم. مع غروب شمس الصحراء الذهبية، ستشاهد كيف تتحول الرياض إلى مدينة لا تُبنى فقط للأعمال، بل أيضًا للرفاهية والرياضة والترفيه.

9 مساءً | عشاء فاخر

في مطعم “فيا الرياض”، أحدث وجهة لأسلوب الحياة في المدينة، اختر مكانك: المأكولات البحرية الرائعة في مطعم “سيكسي فيش” أو الدفء المريح في مطعم “فيردي باريس”.

اليوم الرابع – 1 نوفمبر

9 صباحًا | فنجان هادئ

ابدأ بفنجان قهوة مميز في “إلكسير بن” أو “برو 92″، وهما من الأماكن الرئيسية في الرياض، والمعروفان بتصميماتهما الداخلية الأنيقة وحبوب القهوة المحمصة باحترافية.

12 صباحًا | قصة أمة

اقضِ آخر الصباح في المتحف الوطني السعودي، حيث تروي الكنوز الأثرية والمخطوطات والمعارض التفاعلية قصة تاريخ السعودية – من فن الصخور في عصور ما قبل التاريخ إلى الحضارة السعودية الحديثة.

٣ مساءً | كنوز السوق

ارجع بالزمن إلى الوراء في سوق الزل، أحد أقدم أسواق الرياض. تجوّل في أزقته الزاخرة بالمجوهرات الذهبية، والخناجر العتيقة، والسجاد، وعطور العود، والحلي. المساومة جزء لا يتجزأ من التجربة، وهي لمحة عن تقاليد المدينة التجارية.

٦ مساءً | بين الكثبان الرملية

انطلق في رحلة صحراوية ساحرة. اختر ركوب الجمال، أو قيادة السيارات على الكثبان الرملية، أو ببساطة استرخِ في صمت تام لمشاهدة غروب الشمس خلف الرمال الذهبية اللامتناهية.

١٠ مساءً | ختام عالمي

اختتم رحلتك في الرياض في مطعم ميازو، وهو مطعم ياباني شهير، حيث تُجسّد التصميمات الداخلية الأنيقة وقوائم أوماكاسي طموحات المدينة العالمية. إنها اللمسة الختامية المثالية لأربعة أيام من الاستكشاف.

أماكن الإقامة

• مانسارد الرياض، فندق راديسون كوليكشن: تصميمات داخلية فخمة، وساحات على الطراز الباريسي، ويضم مطعم ساديل، وهو وجهة أنيقة في الرياض.

• ماندارين أورينتال الفيصلية: يقع في برج المدينة الشهير، مع إطلالات بانورامية وسبا عالمي المستوى.

• ريتز كارلتون الرياض: قصر على الطراز الكلاسيكي الحديث محاط بالحدائق، فخم، تقليدي، ومثالي لمن يبحثون عن الفخامة بطابع سعودي.

• باب سمحان، الدرعية: يقع باب سمحان في قلب الدرعية، ويمزج بين دفء العمارة النجدية التقليدية والفخامة العصرية الراقية.

لا تفوتوا

• حي الطريف (الدرعية): موقع مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كان في السابق مقرًا لعائلة آل سعود الحاكمة ومهدًا للدولة السعودية الحديثة.

• حافة العالم: جرف صحراوي خلاب على بُعد ساعة من الرياض، مثالي لمغامرة لمدة نصف يوم.

الفن المعاصر: تُسلّط معارض الرياض، مثل معرض نايلا للفنون، الضوء على المشهد الإبداعي المتنامي في المدينة.

للمزيد من المعلومات والتخطيط لرحلتك، عليك بزيارة موقع “زوروا السعودية“.