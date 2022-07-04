٤١ مليون دولار استثمارات في ياب لخدمات التكنولوجيا المالية بعد توسعها للسعودية ومصر

أعلنت ياب YAP عن نجاحها في اغلاق جولة استثمارية اثمرت عن استقطاب ٤١ مليون دولار أمريكي لتمويل عملياتها وأنشطة توسعها الطموحة، كان آخرها استثمارات مقدمة من الجزيرة كابيتال في المملكة العربية السعودية، إلى جانب استثمارات بارزة من قبل مجموعة أبو داود، مجموعة أسترا، أوداسيا كابيتال، وغيرها من مجموعات الأعمال المرموقة. كما تخطط الشركة لاستكمال المرحلة “أ” بحلول نهاية العام، حيث جذبت أكثر من ١٣٠ ألف مستخدم للتطبيق منذ إطلاقه عام ٢٠٢١، وهو رقم قياسي غير مسبوق في المنطقة. وبفضل قدراتها الكبيرة وتقنياتها المتطورة وحرصها الدائم على أن تكون في طليعة الابتكار الرقمي والتقدم الاستراتيجي، أقامت ياب شراكة مع بنك الجزيرة لإطلاق منصة مصرفية للعملاء، الأفراد منهم والشركات في المملكة العربية السعودية.

كما حصلت ياب على موافقة الجهات التنظيمية في باكستان وغانا لتقديم خدمات مماثلة في تلك الدول، وتخطط لإطلاق خدماتها في مصر قريباً. “نجحت ياب في إعادة تعريف قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في المنطقة، واستطاعت من خلال التطوير المستمر لمنتجاتها المبتكرة أن تلبي المتطلبات المتغيرة لعملائها على أكمل وجه. ويعكس الإقبال الكبير الذي شهدناه من المستثمرين مؤخراً الطلب المتزايد على منتجات التكنولوجيا المالية، فنحن كنا وما زلنا ملتزمين بجعل الخدمات المصرفية الرقمية ممتعة وسهلة لعملائنا”، أفاد مروان هاشم المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة ياب ، وأردف قائلاً: “حجم الطلب على منتجات التكنولوجيا المالية في المنطقة هائل جداً، ونحن في وضع يسمح لنا بريادة هذا القطاع وتلبية كافة احتياجاته ومتطلباته.” يقدم تطبيق ياب واجهة رقمية سهلة الاستخدام، تعرض نظرة شاملة لإنفاق المستهلك، وطرقاً مُبسطة لتحويل الأموال ودفع الفواتير، معززة بإشعارات مباشرة لعمليات الشراء والسحب والتحويل.

ومع عدم وجود حد أدنى للرصيد، ومجموعة شاملة من الأدوات والخدمات المالية، وبطاقات افتراضية للتسوق الآمن عبر الإنترنت، يمثل التطبيق نقلة نوعية غير مسبوقة في التعاملات المصرفية للأفراد في المنطقة. تتضمن قائمة التحديثات التي تعتزم YAP طرحها قريباً واجهة جديدة متعددة العملات، فضلاً عن منتجات مالية مخصصة لكل أفراد العائلة من الكبار والصغار، وتداول الأسهم، والقروض، والشراء المباشر، والدفع اللاحق عبر: متجر YAP، سوق YAP المالي، ومنصة YAP. “يسعدنا أن نرى الترحيب الكبير وردود الفعل الإيجابية على إطلاق منتجاتنا وخدماتنا من قبل عملائنا والمستثمرين والجهات التنظيمية على حد سواء. ونود في هذا السياق أن نشكر مستثمرينا على ثقتهم ودعمهم لنا. النجاح اللافت والنمو الكبير الذي شهدناه منذ بدايتنا يؤكد على الحاجة الملحة إلى تطبيق ياب في جميع أنحاء المنطقة. ونتطلع اليوم إلى التوسع في أسواق جديدة وتعزيز عروضنا خلال الأشهر المقبلة”، صرّح أنس زيدان، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة YAP. قدّمت YAP مفهوماً جديداً لقطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من خلال توفير أدوات مالية أكثر ذكاءً وسرعة وتطوراً. ويشمل التطبيق مجموعة فريدة من الخدمات مثل أدوات التحليل والميزانية، التحويلات المالية، إشعارات الشراء المباشرة، علاوة على بطاقات الخصم، والبطاقات المدفوعة مسبقاً، والبطاقات الافتراضية وغيرها. وبفضل البيانات الشاملة والموارد المتاحة، يمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسة من مرحلة المبتدئين إلى مستوى الخبراء في عالم المال. وتجدر الإشارة إلى شراكات YAP الاستراتيجية مع أكبر الجهات المصرفية.

إطلاق ياب، أول بنك افتراضي مستقل في الإمارات