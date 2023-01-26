أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تعديلات في نظام التأهل إلى البطولات الكبرى التي تأتي بعد عام 2024، كتصفيات كأس العالم 2026 وكأس أوروبا “يورو 2028″، مع تقليص عدد المنتخبات في المجموعات، بالإضافة إلى اجراء تغييرات على نظام دوري الأمم الاوروبية.

وقال يويفا، في بيان له، إنه وفقاً للنظام الجديد الذي أقرته اللجنة التنفيذية، سيتم تقليص عدد المباريات ضمن التصفيات المؤهلة إلى البطولات الكبرى، من خلال تقسيم المنتخبات الاوروبية الـ55 على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة منتخبات”.

وأضاف أن هذا الإصلاح سيعيد إحياء المنافسة بجعلها أقل قابلية للتنبؤ وأكثر ديناميكية، وذلك من دون زيادة العدد الإجمالي للمباريات على مدار الموسم بأكمله، حيث سيتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات الـ12 مباشرة إلى كأس العالم أو كأس أوروبا، وكذلك أفضل المنتخبات التي تحتل الوصافة، أما الفرق الأخرى التي تحتل المركز الثاني ستلعب مباريات ملحق مع فرق من دوري الأمم الأوروبية بهدف التأهل إلى يورو 2028.

وأوضح أنه مع رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 إلى 48 مقابل 32 فريقا في النسخ الاخيرة، فأنه سيتأهل 16 منتخبا من أوروبا الى كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مقابل 13 منتخبا سابقا، فيما سيبقى عدد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أوروبا 2028 عند 24 منتخبا.

تعديل طفيف من يويفا في دوري الأمم الأوروبية

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بدوري الأمم الاوروبية، المسابقة التي تم إنشاؤها في 2018 لتحل بدلا من المباريات الودية، فقد تم تعديل النظام بشكل طفيف لإقامة دور ربع نهائي من ذهاب وإياب في آذار/مارس، مع الحفاظ على “المربع الذهبي” (نصف نهائي ونهائي) من مباراة واحدة في حزيران/يونيو.

سيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علمًا أنه بموجب النظام الحالي يتأهل فقط متصدر كل من المجموعات الاربع مباشرة الى نصف النهائي.

وعلى صعيد متصل، أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي نقل الكأس السوبر الأوروبية 2023 من مدينة قازان الروسية إلى العاصمة اليونانية أثينا في آب/أغسطس المقبل، بينما لا تزال روسيا موقوفة من جميع المسابقات الدولية بسبب الصراع في أوكرانيا.

كما قرر يويفا رفع بروتوكوله الصحي المطبق في عام 2020 في أعقاب جائحة فيروس كوفيد-19، مع التأكيد على متابعة تطور الوباء عن كثب.