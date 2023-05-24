فادي طنّوس by فادي طنّوس

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يويفا يخطط لمعاقبة يوفنتوس

فادي طنّوس by فادي طنّوس
يوفنتوس

قالت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، إن فريق يوفنتوس بات مهدداً بقرار جديد قد يصدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يقضي بحرمانه من المشاركة في كل البطولات القارية لمدة عام.

وكان حامل العدد الأكبر من ألقاب الدوري الإيطالي قد تعرض الاثنين لعقوبة أصدرتها المحكمة الفيدرالية قضت بخصم 10 نقاط رصيده ما أدى إلى تراجعه من المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا حتى المركز السابع.

وأضافت الصحيفة أنه “في حال توقيع العقوبة سيضطر يوفنتوس أيضاً لدفع غرامة مالية قدرها 3.5 مليون يورو، للاتحاد الأوروبي، مع منحه مهلة 3 مواسم، من أجل تقنين أوضاعه المالية بما يتوافق مع قانون اللعب المالي النظيف”.

وأشارت إلى أن “اليويفا قد يرى في هذه القضية فرصة للثأر من البيانكونيري، ومعاقبته، بعد انضمامه لمشروع السوبر ليغ”.

وأصبح يوفنتوس بعد حسم 10 نقاط من رصيده، 59 نقطة.

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