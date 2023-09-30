يوني استيت تحول الأحلام العقارية إلى واقع في الإمارات

اكتسبت “يوني استيت العقارية”، شركة التطوير العقاري الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سمعة جيدة بفضل التزامها بالتميز والمعاملات الشفافة ومجموعة متنوعة من المشاريع التي تلبي احتياجات المستثمرين ومشتري المنازل على حدٍ سواء.

وأصبحت “يوني استيت العقارية”، بفضل عقود من الخبرة، مطوراً عقارياً رئيسياً معروفاً بتفانيه الذي لا مثيل له في طرح عقارات مميزة. وتدرك الشركة أن الصفقات العقارية لا تتعلق فقط بالشراء أو البيع؛ إنها استثمارات في مستقبل الناس.

وتشمل محفظة العقارات المتنوعة لشركة “يوني استيت العقارية” مشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات ومشاريع ترفيهية تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات والتفضيلات. يمتد تفانيها في الجودة إلى كل جانب من جوانب مشاريعها، بدءاً من إدارة البناء وتسليم المشروع وحتى خدمة العملاء ودعم ما بعد البيع.

ويقدر المستثمرون الذين يبحثون عن قيمة طويلة الأجل عقارات “يوني استيت” بسبب ارتفاع الطلب على الإيجار وإمكانات إعادة البيع القوية. إن امتلاك عقار في “يوني استيت” يعني الاستمتاع بتقدير ثابت في القيمة ودخل إيجار ثابت.

وتشمل بعض مشاريع “يوني استيت” المتميزة ما يلي:

1. سوبريم ريزيدنس، أرجان، دبي: وجهة معيشة رائعة تقدم شققاً فاخرة ذات مخططات واسعة وتشطيبات حديثة، تعرض التألق المعماري.

2. برايم تاور، قرية جميرا الدائرية، دبي: شقق جاهزة مصممة لتلبية احتياجات العائلات والمستثمرين العصريين، وتوفر استوديوهات وتخطيطات من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم.

3. برج الرياضة، مدينة دبي الرياضية: مشروع سكني فاخر يضم وسائل راحة من الدرجة الأولى، بما في ذلك حمامات السباحة وصالة الألعاب الرياضية.

4. برج الألفية، واحة دبي للسيليكون: تم تصميم هذا المشروع لتحقيق أقصى قدر من المناظر الخلابة من جميع الشقق، ويقدم تجربة معيشية فريدة من نوعها.

وبالإضافة إلى العقارات المعروضة للبيع، توفر “يوني استيت” أيضاً خيارات التأجير، مثل برج الاتحاد وبرج رأس الخيمة في رأس الخيمة، وكلاهما يقع في المنطقة التجارية والسكنية المزدحمة.