تولت نجمة السوشال ميديا السعودية إيمي روكو زمام الأمور في أريبيان بزنس، وطلبت فصل المحرري الذكور وخروجهم من غرفة الأخبار في يوم المرأة العالمي.

وجرى تعيين النجمة إيمي رئيس تحرير أريبيان بزنس، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، ستقوم روكو بوضع أجندة الأخبار في العربية والإنكليزية خلال اليوم.

وتقول عن ذلك:” تعد هذه فرصة لي لوضع الأمور في نصابها وتحديد الأولويات الأساسية التي تمس حياة المرأة في كل أنحاء العالم.”

وكانت النجمة السعودية – التي ترتدي النقاب لإخفاء وجهها وهويتها وتقدم الأداور الكوميدية وهي أيضا مغنية راب .. وانضمت الفتاة السعودية البالغة من العمر 30 عامًا ، والتي لم تكشف أبدًا عن اسمها أو وجهها علنًا ، قد أبدت انزعاجها من عدم تولي الإناث في أريبيان بزنس مناصب قيادية.

وأضافت إن إدارتها أريبيان بزنس تقدم لها المنصة المثالية للقيام بذلك. “لقد كنت أقرأ أريبيان بزنس لفترة طويلة ، ولكن مثل العديد من العلامات التجارية الإخبارية الكبرى ، لا أشعر أنها تفي المرأة حقها وتنتصر لها بالدفاع عن العديد من القضايا التي تواجهها النساء. هذه فرصة لي لتغيير ذلك.

كان من أول قرارات روكو استبعاد ثلاثة من كبار صحافيي أريبيان بزنس، حيث بدأت تغييرات جذرية في دورها كرئيسة تحرير بالإنابة.

طلبت روكو من نائب المدير العام أنيل بهويرول ، ومدير التحرير ماثيو أملوت ، ومحرر أريبيان بزنس العربي سامر باطر ، المغادرة على الفور.

قالت روكو: “لقد تم إعفاؤهم من واجباتهم اليوم” ، مضيفة: “أجد أنه من المذهل أن يكون أكبر ثلاثة موظفين في أريبيان بزنس جميعهم من الذكور. من المفترض أن نحتفل باليوم العالمي للمرأة ونبحث في القضايا الرئيسية التي تؤثر على المرأة. كيف يمكن القيام بذلك من قبل ثلاثة رجال؟

لا يمكنهم القيام بتلك المهمة وهم ذكور، ولا تحصل المرأة على رواتب تساوي رواتب الرجال”.

وقالت روكو إنها ستستبدل الثلاثي بفريقها “النسائي بالكامل” لهذا اليوم.

وأضافت بالقول:”يمكنهم العودة غدًا ، لكنني الآن أتولى المهمة، والمرأة هي المسؤولة.”

يذكر أن روكو – التي لم تخلع حجابها في الأماكن العامة ولم تكشف عن اسمها الحقيقي مطلقًا – وأصبحت نموذجًا يحتذى به لملايين النساء في جميع أنحاء العالم.