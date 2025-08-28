يوم المرأة الإماراتية 2025: تعرّف على القيادات التي تُجسد مستقبل الإمارات

تحت شعار “يداً بيد، نحتفل بمرور 50 عاماً”. تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثامن والعشرين من أغسطس بالمرأة الإماراتية والقدرة على مواكبة التطورات العالمية والمساهمة فيها بفاعلية كما هو الحال مع أسماء عديدة لا يسعنا سوى اختيار مجموعة منها. تُكرّم هذه المناسبة الحضور العالمي للمرأة الإماراتية، وتُسلّط الضوء على إنجازاتها البارزة ونجاحاتها وتمكينها. إن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المرأة وتمكينها تُعزّز دورها في صياغة المستقبل. منذ تأسيسها، اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجًا رائدًا في جعل المرأة شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات داعمة في القطاعين العام والخاص، مما جعل مشاركة المرأة في التنمية الوطنية محركًا رئيسيًا لتنافسية الإمارات إقليميًا وعالميًا.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية تُمثل القلب النابض لمجتمع الإمارات، وأساس وحدته وتقدمه المستدام. وأضافت أن تزامن هذه المناسبة الوطنية مع “عام المجتمع” يُبرز الدور الاستراتيجي للأسرة والمرأة في دعم المبادرات الوطنية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم والتماسك الاجتماعي. وتواصل الدولة تعزيز هذا الالتزام من خلال السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023-2031، التي أُطلقت تحت شعار “نتعاون من أجل الغد”. تهدف هذه السياسة إلى ضمان المشاركة العادلة للمرأة في جميع القطاعات، وتحسين جودة الحياة. كما تُوفر إطارًا للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز تمكين المرأة وقيادتها على مستوى الدولة.

من إعادة تعريف الخدمات المصرفية الرقمية وقيادة مشاريع الطاقة المتجددة إلى تحقيق إنجازات رائدة في مجالات الرعاية الصحية والفضاء والذكاء الاصطناعي، تُحدث المرأة الإماراتية تأثيرًا استثنائيًا في سوق العمل. في يوم المرأة الإماراتية 2025، تُسلط مجلة أريبيان بزنس الضوء على قيادات بارزة تُجسد إنجازاتها رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار والاستدامة والنمو الشامل.

أمينة طاهر – الرئيسة التنفيذية للتسويق، بنك ويو ش.م.ع

تقود أمينة طاهر أول منصة مالية رقمية في الشرق الأوسط برؤية وإبداع. بصفتها رئيسةً تنفيذيةً للتسويق في بنك ويو ش.م.ع، قادت حملاتٍ واستراتيجياتٍ حائزةً على جوائز، أعادت تعريف تجربة العملاء في مجال التكنولوجيا المالية.

بخبرةٍ تزيد عن 20 عامًا، شملت مناصب قياديةً عليا في الاتحاد للطيران وشركة مبادلة للاستثمار، صُنّفت أمينة ضمن قائمة “أفضل 50 سيدة أعمال مؤثرة” في الإمارات العربية المتحدة، وهي شخصيةٌ حائزةٌ على جوائزَ ​​متعددةٍ في مجتمع التسويق العالمي.

كما تشغل منصب رئيسة جمعية التسويق الإماراتية، وعضو مجلس إدارة في شركة بلووم القابضة.

د. فريدة الهاجري – المديرة التنفيذية، صحة المجتمع، مركز أبوظبي للصحة العامة

بنت الدكتورة فريدة الهاجري مسيرتها المهنية في تعزيز صحة المجتمع والسياسات العامة. متخصصةٌ في داء السكري، والغدد الصماء، وأمراض الأيض، وتشغل منصب المديرة التنفيذية لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة.

حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة جونز هوبكنز في إدارة وقيادة الرعاية الصحية، وحصلت على أكثر من 25 جائزة أكاديمية، ونالت ميدالية رئيس المجلس التنفيذي لأفضل مدير تنفيذي عام 2013.

شمّاء النعيمي الرئيس التنفيذي للأعمال في بريسايت إحدى شركات مجموعة “جي42

تدير شمّاء عمليات اعتماد الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها عبر قطاعات حيوية في دولة الإمارات. وبخبرتها في إدارة التحولات بالقطاعين العام والخاص، تركز شمّاء على دفع الابتكار الرقمي وتعظيم الاستفادة من البيانات والأتمتة لدعم الأهداف الوطنية. كما تتعاون مع المؤسسات لتطوير منصات ذكية تساعدها على رفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز ثقافة الابتكار، وضمان نمو مستدام على المدى الطويل.

فاطمة أشكناني – رئيسة قسم الموارد البشرية والثقافة، مراكز بيانات خزنة

في قلب إحدى أسرع شركات البنية التحتية الرقمية نموًا في المنطقة، أحدثت فاطمة أشكناني تحولًا جذريًا في استراتيجية الموارد البشرية في مراكز بيانات خزنة. وهي مناصرة قوية للقيادة الشاملة، وأطلقت برنامج “سفراء خزنة” لتطوير قادة إماراتيين ناشئين في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والبنية التحتية الرقمية. اختيرت فاطمة عام ٢٠٢٤ ضمن “أفضل ١٠ نساء في مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا”، وتواصل بناء ثقافات الابتكار في قطاع التكنولوجيا.



هدى الحضرمي – نائب رئيس التمكين والشمول، في إف إس غلوبال

بخبرة تمتد لـ 14 عامًا في القطاعين العام والخاص، تعمل هدى الحضرمي على تعزيز الشمول وتنمية القوى العاملة الإماراتية على مستوى عالمي. في في إف إس غلوبال، تقود مبادرات لتزويد الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح المهني على المدى الطويل. حاصلة على ماجستير إدارة أعمال من الجامعة الكندية في دبي، وتسعى حاليًا لمواصلة دراساتها العليا.



الدكتورة نورة المرزوقي – باحثة رئيسية، معهد الابتكار التكنولوجي

في معهد الابتكار التكنولوجي، تقود الدكتورة نورة المرزوقي أبحاثًا في تقنيات تحلية المياه ومعالجة المياه المستدامة. يركز عملها على إيجاد حلول لتحديات ندرة المياه العالمية والطاقة، مما يضع الأبحاث الإماراتية في صميم جهود الاستدامة العالمية.



سارة الزعابي – باحثة مشاركة أولى، معهد الابتكار التكنولوجي



تتخصص سارة الزعابي في الحلول البيئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعمل على تطوير تقنيات معالجة المياه وتحليتها. بفضل خبرتها في الهندسة الكيميائية والذكاء الاصطناعي، يستكشف بحثها المنشور التعلم العميق في تطوير البطاريات. تستعد سارة لبدء دراسة الدكتوراه، وهي ملتزمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء أنظمة مائية مرنة ومستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

غدير الكثيري – مهندسة طيران، معهد الابتكار التكنولوجي

بصفتها مهندسة طيران تركز على أنظمة الدفع، وأجهزة التحكم المدمجة، والنمذجة الديناميكية، تُعد غدير الكثيري جزءًا من الجيل الجديد من المبتكرين في تكنولوجيا الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة. بخبرتها في مختبر الدفع السائل بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، وكاليدوس للفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، حصلت على جائزة نوفا من معهد الابتكار التكنولوجي عام ٢٠٢٤ لمساهماتها في أبحاث الدفع المتقدمة.

مريم راشد المزروعي – رئيسة تطوير الأعمال والاستثمار (رابطة الدول المستقلة)، مصدر

تدير مريم المزروعي محفظة مشاريع تتجاوز استثماراتها 7 مليارات دولار أمريكي، وتساعد مصدر على توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة في جميع أنحاء رابطة الدول المستقلة وروسيا. قادت مريم مبادرات بارزة، بما في ذلك محطة سيراتا للطاقة الشمسية العائمة في إندونيسيا، ومحطة جارداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان. بصفتها عضوًا في مجلس إدارة شركة مصدر أذربيجان للطاقة، تجمع مريم بين الخبرة التقنية العميقة وريادة الأعمال الدولية..

الاحتفال بالتقدم والتأثير

لا تُمثل هؤلاء النساء سوى جزء ضئيل من المواهب الإماراتية التي تُشكل قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا المالية، والفضاء، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية. في يوم المرأة الإماراتية 2025، تُبرز قصصهن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتمكين المرأة لقيادة الابتكار والاستدامة وبناء الوطن.

