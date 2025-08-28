يوم المرأة الإماراتية 2025، ليلى الهيّاس، تميز في حوكمة الفضاء

فريق التحرير by فريق التحرير

في يوم المرأة الإماراتية، تبرز إنجازات مهنية كبيرة تفتح آفاقاً جديدة تؤكد ضرورة وصول صاحبات الطموح إلى المناصب القيادية كما هو الحال مع ليلى الهيّاس في شركة سبيس 42

فريق التحرير by فريق التحرير
ليلى الهيّاس -نائب الرئيس، العمليات المالية في شركة "سبيس 42"


تعكس قصة كل سيدة إماراتية ناجحة قيم الإصرار والتميز والقيادة التي يحتفي بها هذا اليوم، ومن بين هذه النماذج الملهمة تبرز ليلى الهيّاس، بصفتها نائب الرئيس، العمليات المالية في شركة “سبيس 42” لم تكتفِ بتحقيق إنجاز شخصي فحسب، بل تميزت لفتح آفاقًا جديدة للمرأة الإماراتية في مجال الأنظمة المالية والحوكمة في خدمات الفضاء والحلول الذكية.

تشغل ليلى الهيّاس منصب نائب الرئيس للعمليات المالية في شركة “سبيس 42″، حيث تقود تطوير الأنظمة المالية وأطر الحوكمة والعمليات التشغيلية في وحدتي أعمال خدمات الفضاء والحلول الذكية. ويتركز عملها على دعم النزاهة المالية لأنشطة الشركة التجارية والحكومية، وتحسين التدفقات النقدية وضمان التحصيل في الوقت المناسب والحفاظ على ضوابط داخلية فعّالة.

تمتلك ليلى خبرة تزيد عن 14 عاماً في “سبيس 42″، شغلت خلالها مناصب قيادية في قطاعات المالية والموارد البشرية وعلاقات المستثمرين. وقد أسهمت بدور محوري في عدد من الإنجازات الرئيسية للشركة، منها الطرح العام الأولي لشركة “الياه سات” في عام 2021، والاندماج الذي أدى إلى تأسيس “سبيس 42” في عام 2024. كما نجحت في إدارة المجالات التشغيلية الأساسية، بما في ذلك مستحقات الاتصالات والفوترة ودعم العملاء وضمان الإيرادات وتسوية النزاعات.

تتميز ليلى بدقتها ومهاراتها التفاوضية، وبعقلية تضع مصلحة العملاء في مقدمة أولوياتها، وهي تواصل تعزيز أداء قسم المالية القائم على المساءلة والتحسين المستمر. كما تضطلع بدورٍ رئيسي في صياغة اتفاقيات تحصيل عالية القيمة وتوطيد العلاقات مع الجهات المحلية والشركاء الدوليين.

تحمل ليلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي، وهي حاصلة على شهادة مدير ضمان الإيرادات المعتمد (GRAPA)، بالإضافة إلى دبلوم في الامتثال لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي من جمعية فنيي الضرائب، صادرة عن أكاديمية PwC الشرق الأوسط.

