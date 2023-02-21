حذرت النيابة العامة السعودية، قبيل يوم التأسيس، من تنكيس علم المملكة العربية السعودية.

وقالت النيابة العامة في تغريردة عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء “لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو آية قرآنية”.

ويتزامن التحذير مع استعداد المملكة للاحتفال بيوم التأسيس يوم غدٍ الأربعاء 22 فبراير/شباط والذي شهد خلال عامه الأول احتفالات شعبية واسعة في مختلف مناطق السعودية.

يوم التأسيس

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم 27 يناير/كانون الثاني 2022، أن “يكون يوم (22 فبراير/شباط) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية”، ويصادف يوم غدٍ الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 يوم التأسيس للمملكة.

ويعتبر يوم 22 فبراير/شباط من كل عام إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم يوم التأسيس. وذلك لأنه منتصف العام 1139هـ الموافق لشهر فبراير/شباط من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.