يومُ وطني.. تعاضد أخوي ونصرُ أُممي

تُعدُ العلاقات السعودية الخارجية محور نموذجي لسياسة الاعتدال والاستقرار بالمنطقة، لاسيما والبيت الخليجي العربي من خلال توافق الرؤى بالقضايا الإقليمية والسياسات الدولية والمواقف الاقتصادية التي تجاوزت مفهوم التعاون بين دول الجوار بمنطقية خارطة التحالفات الإستراتيجية، وروابط ذات علاقات تاريخية تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، والتي توثقت أكثر بإرادة قوية ومشتركة إلى آفاق أوسع من التعاون، والعمل لما فيه مصلحة مسيرة التعاون الخليجي والعربي، وتعزيز القدرات والطاقات لحفظ الأمن والاستقرار في المستقبل.

ولا ننسى عاصفة الحزم والعزم التي توحدت حولها المواقف، في قضايا اليمن وإيران وغيرهما من الصعوبات التي تواجه المنطقة، مما شكل سدًا منيعًا أمام تلك التحديات، والتوجهات العالمية المتغيرة بقرارات حكيمة معتدلة وبمواقف واضحة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب والتشجيع على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، وكمثال ناجح يُشارك الشقيقان السعودي الإماراتي بعضهما البعض احتفالاتهما بالأعياد الرسمية والوطنية، كفرصة للتذكير وتجديد الدماء بروابطها المُتعمقة بالإرث الحضاري والإنساني.

إذاً الفرص الموجودة في العلاقات السعودية الإماراتية كبيرة وتبقى واعدة نظرًا لثقل الدولتين في الأسرة الخليجية والعربية والدولية، فمثلاً، شكل الاقتصاد أحد أبرز دعائم الشراكة بينهما، كونهما أكبر الاقتصادات العربية، حيث تعتبر السعودية الشريك التجاري الأول عربياً، فبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج؛ وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، 99.55 مليار ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023، مقابل 108.29 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2022. وصلت مع الشقيقة الإماراتية بالنصف الأول من عام 2023م؛ التبادل التجاري حوالي 54 مليار ريال مقابل 58 عن العام الماضي، بتغير طفيف، بينما كان الميزان التجاري بينهما في عامنا الحالي حوالي 7.5 مليار ريال مقابل 16 مليار ريال عن العام الماضي، بينما بلغت الصادرات بينهما أول العام الحالي أكثر من 30.5 مليار ريال، والواردات أكثر من 23.1 مليار ريال من نفس الفترة، وحقق التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السُّعُودية خلال عام 2022 نمو نسبته 9% بـ 136.09 مليار دَرْهم، مقابل 124.6 مليار دَرْهم عن العام الذي سبقهُ، ليفتح الممر الاقتصادي بين الهند والخليج العربي وأوروبا، أفاق تعاون جديدة بين البلدين ومحيطهما العالمي.. فيما يأخذ تأثير العلاقة السعودية الإماراتية أبعادا واسعة عطفًا على ثقلهما الإقليمي والدولي وجهودهما في الشأن الروسي الأوكراني بل والغربي، وتوازن سياستهما بين أقطاب العالم الأمريكي والصيني، مما يعكس المواقف المشتركة في القضايا المختلفة في المنطقة وحول العالم، كترجمة للمشروع الاستراتيجي المكمل للعمل العربي المشترك في إطار كيان قوي متماسك يقوم على حوار الحضارات والثقافات وفقاً لأصول التعايش الإنساني وأبعاد التاريخ السياسي والاجتماعي وكل عام والمملكة والإمارات ودول الخليج ومنطقتنا بألف خير.