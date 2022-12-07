يوفينتوس الإيطالي.. هل يهبط مجددا للدرجة الثانية؟

يمر نادي يوفنتوس الإيطالي العريق بأسوأ فتراته، على مدار تاريخه الممتد منذ 125 عاما، كانت مليئة بالإنجازات والتتويجات والتي وصلت إلى 70 لقبًا أبرزها الفوز بالدوري الإيطالي 36 مرة.

لم يشفع هذا التاريخ لليوفي أن يظل في مركز القيادة من حيث تحقيق الأرباح على صعيد نظرائه من الأندية الكبيرة الأخرى، سواء في الدوري الإيطالي أو الدوريات الأوروبية الكبرى، لكنه أصبح معرضا للتشويه في ظل اتهامات لإدارته بالفساد المالي.

وكذلك فإن النادي الأكثر تتويجا في إيطاليا أبلغ رسميًا الجهات المختصة في بلاده بتحقيق خسارة قدرها 246.1 مليون دولار لموسم 2021-2022، ما يعد أكبر عجز مالي في تاريخ الدوري الإيطالي.

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لوائح اتهام واستقالات بالجملة في رابطة الكالتشو

الادعاء العام في إيطاليا بصدد توجيه لوائح اتهام لمجموعة من المديرين التنفيذيين السابقين في يوفنتوس بإخفاء 209 ملايين دولار من الخسائر على مدى ثلاث سنوات.

استقال مجلس إدارة رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، على خلفية تهم بتلقيهم عمولات من عمليات انتقالات اللاعبين ومن القروض البنكية.

استقالة أندريا أنيللي رئيس نادي اليوفينتوس بعد اتهامه بتزوير حساب النادي وعدم الإبلاغ عن تعاملاته المالية.

واستمر أنيللي الذي تمتلك عائلته64 بالمئة من أسهم النادي عقدًا من الزمان رئيسا للنادي وفاز الفريق تحت قيادته بأكثر من 20 لقبًا وأهمها تتويجه بالدوري الإيطالي 9 مرات متتالية.

رد اليوفي على الاتهامات في نقاط

اتهامات لا أساس لها من الصحة

اتخاذ إجراءات كبيرة لمواجهة هذه الاتهامات.

إعادة مراجعة موارده المالية عن العام 2022 وعمليات انتقالات اللاعبين وحسابات كل عملية.

تعديل الميزانية السنوية.

وكانت أسهم النادي الإيطالي قد تهاوت بنسبة 6 بالمئة عقب إعلان مجلس إدارته الاستقالة في 28 نوفمبر الماضي، لكنه تعافى مجددًا يوم الأول من ديسمبر بزيادة تبلغ 3 بالمئة، بحسب موقع Juventus Fc Spa.

وبحسب مجلة فوربس يُصنف نادي يوفنتوس في المركز التاسع عالميًا من حيث القيمة المالية بمبلغ 3 مليارات و450 مليون دولار، وله دور كبير في صنع القرار في عالم كرة القدم الأوروبية.

ما أسباب الخسائر المالية؟

الخسائر الكبيرة التي تعرض لها يوفنتوس لها أكثر من سبب:

انخفاض إيرادات النادي نتيجة للآثار السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

الخروج المستمر من دوري الأبطال وعدم الفوز باللقب منذ عام 1996 سببّ خسائر مالية كبيرة.

عزوف شركات الدعاية عن الفريق لعدم تحقيقه الألقاب.

ميزانية النادي

في موسم 2019 -2020 كان دخل النادي المالي 574 مليون يورو

480 مليون يورو في موسم 2020- 2021 بسبب وباء كورونا.

بلغ إجمالي أصول النادي في موسم 2019-2020 مليارًا و100 مليون يورو.

908 ملايين يورو في موسم 2020- 2021.

يذكر أن يوفينتوس سبق وأن هبط للدرجة الثانية بعقوبة من رابطة الدوري الإيطالي موسم 2006 – 2007 بسبب تورطه وخمسة أندية أخرى فيما يسمى بفضيحة الدوري الإيطالي 2006 بالتلاعب في نتائج المباريات مقابل المال والمعروفة باسم “الكالتشيوبولي“.