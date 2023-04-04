دربي إيطاليا.. يوفنتوس يواجه إنتر في نصف نهائي الكأس

يأمل يوفنتوس في أن يجد مخرجاً لانقاذ موسمه من خلال مسابقة كأس إيطاليا حين يواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان في “دربي إيطاليا” أشهر “دربيات” كرة القدم ضمن ذهاب الدور نصف النهائي اليوم الثلاثاء.

في المقابل يبحث إنتر الذي تراجع للمركز الرابع ضمن الدوري المحلي بعد هزائم متتالية عن العودة إلى سكة الانتصارات في مواجهة ثأرية بامتياز.

ويدخل يوفنتوس اللقاء بأفضلية معنوية على إنتر إذ حسم المواجهتين السابقتين أمامه هذا الموسم لصالحه، ففاز على ملعبه “أليانز ستاديوم” بنتيجة (2-0) في المرحلة 13، قبل أن يجدد انتصاره في عقر دار النيراتزوري بنتيجة (1-0) بالجولة 27.

ردّ يوفنتوس شيئاً يسيراً من ثأره أمام إنتر الذي حرمه من التتويج العام الماضي، بفوزه عليه في نهائي الكأس (4-2) وكأس السوبر (2-1).

هذه المرة، يتواجه الفريقان في تورينو من دون حسابات كثيرة، بعدما خرجا من سباق الفوز بلقب الدوري المهيمن عليه نابولي الذي يغرد خارج السرب، إذ يتقدم بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو قبل 10 مراحل من النهاية.

ويخوض يوفنتوس اللقاء على وقع تحقيقه سلسلة من 5 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، منها 3 في الدوري، ما مكّنه من التقدم للمركز السابع، ليقلّص الفارق بينه وبين إنتر الرابع إلى 6 نقاط فقط (50 مقابل 44).

ولم يذق يوفنتوس طعم الخسارة في مختلف المسابقات سوى مرة واحدة (أمام روما 0-1) منذ كانون الثاني، في حين منح هدف الفوز للمهاجم مويس كين في شباك فيرونا بعد التوقف الدولي، فريق “السيدة العجوز” فرصة الدخول في صلب المنافسة على مراكز أوروبية.

ويصارع أيضاً البيانكونيري، الفائز بـ8 مباريات من الـ9 الأخيرة، على جبهة مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” حيث يواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي في ربع النهائي.

وفي طريقه إلى المربع الذهبي للكأس المحلية، أقصى رجال المدرب ماسيميليانو أليغري، مونتسا ولاتسيو، فيما يبدو مرشحاً لخوض النهائي في أيار بمواجهة إما فيورنتينا أو كريمونيزي.

وبعدما أراح عدة لاعبين أساسيين أمام فيرونا، من المتوقع أن يدفع أليغري بخياراته الأولى مع عودة ثنائي خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو والأرجنتيني لياندرو باريديس من الإيقاف.

كما من المرجح أن يبدأ الأرجنتيني أنخل دي ماريا وكين المباراة لمساندة قلب الهجوم الصربي دوشان فلاهوفيتش رغم مرور الأخير بفترة صعبة، إذ لم يهز الشباك سوى 3 مرات في مبارياته الـ11 الأخيرة في “سيري أ”.

وبخلاف يوفنتوس، يمرّ إنتر بفترة صعبة حيث فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الـ4 الأخيرة، والأسوأ من ذلك خسارته في 3 منها توالياً بالدوري، ليكتفي بتعادل سلبي أمام بورتو البرتغالي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال كان حاسماً لتأهله إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 12 عاماً (فاز إنتر ذهاباً 1-0).

مُني رجال المدرب سيموني إنزاغي بـ 10 هزائم في الدوري هذا الموسم، آخرها أمام فيورنتينا (0-1)، وهي المرة الأولى التي يسقط فيها 3 مرات توالياً في “سيري أ” في السنوات الـ6 الماضية.

ويجد سيموني إنزاغي نفسه تحت ضغوطات هائلة للبقاء ضمن المراكز الـ4 الأولى المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم، في ظل منافسة شرسة من روما وأتالانتا.

وينتظر إنتر تحديات كبيرة الشهر الحالي، وفي حال فوزه اليوم الثلاثاء في مباراة الذهاب سيتقدم خطوة مهمة نحو المباراة النهائية للكأس، قبل مباراة الإياب في 26 منه، كما يصارع على جبهة دوري الأبطال حيث يواجه أيضاً بنفيكا البرتغالي في ربع النهائي.

وبتعادله مرتين فقط في الدوري، انتهت معظم مباريات إنتر إما بالفوز (16) أو الخسارة (10)، في حين أقصى في الكأس بارما من الدرجة الثانية في ثمن النهائي ثم أتالانتا في ربع النهائي.

ويأمل إنتر في أن يستعيد نجاعته التهديفية مع الثلاثي البوسني إدين دجيكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز صاحب 7 أهداف منذ فوزه بمونديال قطر في كانون الأول، والبلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى الفريق على سبيل الإعارة من تشيلسي.