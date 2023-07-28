 يوفنتوس يهزم ميلان بركلات الترجيح ودياً

فاز يوفنتوس الايطالي على مواطنه ميلان 4-3 بركلات الترجيح في مباراة ودية اقيمت في كارسون الاميركية (ولاية كاليفورنيا) وانتهى وقتها الاصلي بالتعادل 2-2 ضمن اطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

افتتح المدافع الالماني مالك ثياو التسجيل لميلان بكرة راسية مستغلا ركلة حرة مباشرة رفعها الفرنسي ثيو فرنانديز داخل المنطقة (23).

وادرك يوفنتوس التعادل بواسطة مدافعه البرازيلي دانيلو الذي استغل دربكة امام المرمى (33).

وتقدم ميلان مجددا بهدف سجله مهاجمه المخضرم الفرنسي اوليفييه (39).

لكن يوفنتوس ادرك التعادل مجددا عبر مدافعه دانييلي روغاني بعد دقيقتين من نزوله مطلع الشوط الثاني.

واجرى المدربان تغييرات عدة عند الدقيقة 60 فشارك العديد من الشبان في صفوف الفريقين وبقيت النتيجة على حالها حتى خاض الفريقان ركلات الترجيح الذي تألق فيها حارس يوفنتوس كارلو بيسوليو الذي تصدى لثلاث ركلات لميلان مانحا فريقه الفوز.