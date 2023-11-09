بالفيديو.. يوفنتوس يمدد عقد لوكاتيلي حتى 2028

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أنه توصل إلى اتفاق مع لاعبه الدولي مانويل لوكاتيلي لتمديد عقده حتى حزيران/يونيو 2028 ليقطع بذلك الطريق أمام العديد من الأندية الأوروبية الطامحة لضم اللاعب الشاب إلى صفوفها..

ولم يكشف يوفنتوس عن تفاصيل العقد الجديد، لكنّ تقارير صحفية أكدت أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سيحصل على راتب سنوي يتخطى الـ3 ملايين يورو.

? Proud to continue his journey in black and white ??@locamanuel73 X @juventusfcen ➡️ 2028 ✍️ pic.twitter.com/mFxcEIcgHp — JuventusFC ???? (@juventusfcen) November 9, 2023

وقال اللاعب في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة “تويتر” أنا سعيد بتجديد العقد مكع يوفنتوس، هذا القميص يعني لي كل شيء وأنا بالفعل أشعر أنني في منزلي”.

وانضم لاعب الوسط الإيطالي إلى “السيدة العجوز” عام 2021 على سبيل الإعارة قادماً من ساسولو لمدة موسمين بشكل مبدئي، مع إمكانية الانتقال بشكل دائم، ولعب 103 مباريات في صفوف الفريق.

وتستمر الحكاية ⚪⚫



لوكا بيانكونيري ? pic.twitter.com/EsX7NkNIfI — JuventusFC (@Juventusfcar) November 9, 2023