يبدو أن نادي يوفنتوس حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب الدوري الايطالي لكرة القدم متفائل بشأن فرصه في استعادة 15 نقطة كانت قد خصمت من رصيده في البطولة وذلك بفضل “عيب في الإجراءات”.

في وقت سابق من هذا العام, تم فرض العقوبة على فريق “السيدة العجوز”، بعد تحقيق في مواردهم المالية، ما أرجعهم حالياً إلى المركز السابع في الترتيب.

ووفقا لصحيفة “غازيتا ديلو سبورت”، فإن الاستئناف سيسمح ليوفنتوس بالنظر إلى “وثيقة سرية” وقد يؤدي إلى إلغاء قرار خصم النقاط.

ويزعم التقرير أن محامي الدفاع عن “البيانكونيري” يعتبرون أن القضاة يستخدون بعض الوثائق القديمة وغير صالحة للاستعمال.

وتتعلق القضية بطلب من المدعي العام للاتحاد الدولي لكرة القدم في 14 نيسان/أبريل 2021، حيث سألت اللجنة الإشرافية الإيطالية لأندية كرة القدم المحترفة، الاتحاد الدولي لكرة القدم عن احتمال تضخيم أسعار انتقالات اللاعبين.

ويدعي محامو يوفنتوس أن الإجراءات بدأت بعد ذلك في 21 نيسان/أبريل، ما منح المدعين العامين 60 يوماً من ذلك الحين لأبحاثهم.

وهذا يعني أن أي وثائق تم الحصول عليها بعد 14 تموز/يوليو من ذلك العام لن تكون صالحة للتحقيق الذي أدى إلى خصم النقاط.

وسيستخدم يوفنتوس التواصل كجزء كبير من استئنافهم ضد عقوبتهم، والآن لديهم الفرصة لاستخدامه.

بالفعل فاز المدير الرياضي للنادي فيديريكو تشيروبيني وسلفه فابيو باراتيتشي بالاستئناف، لكن الأخير لا يزال من الممكن حظره في توتنهام هوتسبر.

وفي حال استعاد يوفنتوس النقاط المخصومة فإنه سيقفذ مباشرة حالياً للمركز الثاني برصيد 56 نقطة خلف نابولي المتصدر وأمام لاتسيو الوصيف الحالي.