يوفنتوس يعقد تسوية ويتفادى خصم نقاط جديدة من رصيده

أعلنت سلطات كرة القدم الإيطالية الثلاثاء التوصل لاتفاق، لتسوية نزاع قانوني مع يوفنتوس، في قضية تتعلق بارتكاب مخالفات مزعومة في دفع رواتب اللاعبين.

ووفقا للاتفاق، فإن يوفنتوس سيدفع 718 ألف يورو (790 ألف دولار) كغرامة، ولن يتقدم بأي طعن في القضايا الرياضية الجارية.

ولم تتضمن التسوية خصم أي نقاط إضافية. وتعرض البيانكونيري لخصم عشر نقاط من رصيده في وقت سابق من الموسم الجاري بسبب قضية أخرى تتعلق بالحسابات المالية لانتقالات اللاعبين.

وكان أنجح أندية إيطاليا يتطلع لإبرام هذه التسوية لإنهاء الخلاف مع سلطات كرة القدم قبل نهاية موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وحتى يكون مستقبله واضحا بعد سلسلة من الفضائح المالية.

التسوية ترفع أسهم يوفنتوس في البورصة

وارتفعت أسهم يوفنتوس في بورصة ميلانو بنسبة وصلت إلى 9.9 بالمئة بعد إعلان التسوية، وأصبحت نسبة الزيادة 6.5 بالمئة بحلول الساعة 12 و25د بتوقيت غرينيتش.

وقبل جولة واحدة من نهاية الدوري، ستترك التسوية “السيدة العجوز” في المركز السابع في الدوري برصيد 59 نقطة، ليصبح بوسعه التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، وقد يستطيع المنافسة على التأهل لبطولة الدوري الأوروبي الأكثر قوة.

وذكرت صحف إيطالية أنه من المرجح أن يضطر يوفنتوس إلى التنازل عن اللعب في أوروبا الموسم المقبل، بسبب إمكانية تعرضه لعقوبات في ظل الخضوع لتحقيق منفصل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.